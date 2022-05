Atiende CEREVI a 123 mil persona que padecen discapacidad visual

Silao, Guanajuato.- El estado de Guanajuato cuenta con El Centro de Rehabilitación Visual con cobertura a los 46 municipios de la entidad; desde su apertura en el año 2006, se ha atendido a 123 mil personas y realizado más de 3 mil 721 cirugías, con lo que se ha logrado ofrecer nuevas oportunidades a las personas que padecen discapacidad visual.

En su XVI aniversario del Centro de Rehabilitación Visual, el director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, José José Grimaldo Colmenero mencionó que este apoya a las personas que menos tienen y que más lo necesitan, caracterizado por ofrecer atención directa, multidisciplinaria y profesional.

“La mejor forma de conmemorar la trayectoria del Centro de Rehabilitación Visual es trabajando, cerrando filas, cerrando compromisos, afianzando la razón de ser del INGUDIS a través del trabajo en el CEREVI”, indicó José Grimaldo.

En cambio la doctora Ana Cristina Badillo Hurtado, coordinadora del Centro de Rehabilitación Visual indicó que a lo largo de los 16 años de existencia se han logrado atender a 123 mil personas atendidas y realizar más de 3 mil 721 cirugías, con lo que se ha logrado ofrecer nuevas oportunidades a las personas que padecen discapacidad visual.

Y la doctora, Laura Patricia Hernández Vargas, presidenta del Colegio de Oftalmólogos de Guanajuato, Capítulo León comentó que son cerca de 2 mil 200 millones de personas que viven con discapacidad visual o ceguera, pero que cerca de la mitad es prevenible o tratable.

Durante el evento José Manuel Moreno, usuario y beneficiado refirió que actualmente ya puede conducir su auto y continúa trabajando gracias a que recibió apoyo en el INGUDIS.

“Yo llegué porque perdí mi pierna y me dieron rehabilitación física y posteriormente me apoyaron con los servicios del Centro de Rehabilitación Visual para recuperar la vista, ya tengo casi el 80% de la vista, luego de que me hicieron dos cirugías para retirarme las cataratas y colocarme lentes”, comentó.

El CEREVI es un centro que se inauguró en mayo de 2006 y ofrece consultas de optometría y oftalmología, servicio de taller de lentes y óptica, así como cirugía oftalmológica para personas de bajos recursos recibiendo una adecuada atención a un costo accesible.