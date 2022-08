Detectan dos nuevos casos de viruela del mono en Guanajuato

Guanajuato sumó dos nuevos contagios de viruela del mono, con lo cual ya son cuatro los casos confirmados en la entidad de esta enfermedad.





Uso de cubrebocas y lavado de manos, fundamental para evitar más contagios.





De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Salud federal, Guanajuato ya suma cuatro casos, es decir, que entonces en las últimas horas hubo la confirmación de que dos personas más dieron positivo a la enfermedad denominada viruela del mono.

Y es que hasta antes de esta actualización de la Secretaría de Salud federal sólo se tenía conocimiento de dos hombres contagiados por la viruela del mono, uno originario de León y uno más de Guanajuato capital.

Según las cifras federales, hasta el momento ya son 504 contagios acumulados de viruela símica en 25 estados del país y hasta el momento ninguna defunción.

De los nuevos casos, aún no ha sido informado de qué ciudad son las personas que se contagiaron, pero lo que sí puede establecerse es que no fue contagio comunitario, sino que se tratan de casos importados, según el reporte de la Secretaría de Salud federal.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, dijo hace unos días que ante los primeros casos de viruela símica en el estado, las medidas sanitarias deben mantenerse, como el uso de cubrebocas, evitar el contacto con personas y realizar lavado frecuente de manos.





Explicó que a diferencia de la Covid-19, la viruela del mono se transmite por contacto directo con la persona infectada, ya sea por tocarla, tener contacto con heridas o incluso por usar la misma ropa; no obstante, no es tan transmisible como el virus SARS-CoV-2, aunque llamó a no relajar las medidas sanitarias.

La viruela símica o conocida también como viruela del mono es catalogada como una enfermedad que se transmite por contacto directo de la persona, además que esta enfermedad no registra la misma tasa de transmisibilidad que registra la enfermedad por Covid-19 y tampoco se registran los mismos riesgos de mortalidad.

Se trata de una enfermedad febril y que presenta manifestaciones como lesiones en la piel y crecimiento de ganglios con ataques al estado general.