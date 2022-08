No hay alerta para Guanajuato por viruela del mono

No hay alerta de viaje para Guanajuato, informó la Secretaría de Salud del Estado luego de que se diera a conocer que los dos casos de viruela del mono acontecen fuera de la entidad.

La doctora Fátima Melchor Márquez, jefa de Epidemiología del Estado de Guanajuato, dio a conocer que las personas que se están confirmadas tienen antecedente de viaje en Jalisco y Veracruz que son las dos entidades federativas que cuentan con más casos de viruela del mono y tuvieron contacto con personas con prácticas de riesgo.

“Actualmente no hay indicaciones ni de hacer restricciones de viaje incluso en otros países porque no lo amerita la gravedad o mentalidad de la enfermedades, recomendaciones sí se hacen a las personas que acudan a un estado, algún país que hay mayor evidencia de casos extremar medidas de precaución, la sana distancia, uso de cubreboca, no saludar de mano ni de beso , lavado frecuente de mano”, dijo.

Por su parte, el Dr. Daniel Díaz, secretario del Sistema de Salud de Guanajuato explicó que en el estado solo el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) está capacitado para realizar las pruebas para detectar los casos y ningún otro laboratorio está facultado hasta el momento para hacerlo

Además, señalaron que la enfermedad no es exclusiva de ningún grupo de la población ya que una persona portadora sin medidas de prevención puede contagiar hasta diez más, sin embargo la Secretaría pide no alarmarse pero sí tomar medidas de precaución.

Destacaron que la enfermedad era propia del continente africano pero ahora se ha convertido en viral por lo que la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como emergencia de salud.

En el país se ha detectado alrededor de 300 casos entre ellos está México, Jalisco como los estados con mayor casos, en cuanto a la distribución de sexo el predominio en hombres es en 97% con una edad promedio de 30 a 39 años.

Además, en la actualidad no existe un tratamiento ni vacuna para esta enfermedad y los síntomas son erupciones cutáneas, dolor de cabeza, fiebre, inflamación de los ganglios y dolor muscular con cansancio.