Desestiman autoridades creación de censo canino

A pesar de la ola de violencia y maltrato animal que atraviesa Salamanca, la Dirección de Medio Ambiente desestimó la creación de un censo y esquemas de protección animal, además de la falta de empatía de parte de la población, así lo consignó Argelia Ramírez representante de Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA).

Local Exigen animalistas protección de mascotas y animales en situación de calle

En ese sentido, Ramírez Villafaña, señaló que la creación de un censo para contabilizar la cifra de perros y gatos en situación de calle, es un tema que durante años se ha colocado en la mesa de los gobiernos y a la fecha se mantiene sin respuesta, es por ello, que los animalistas desde 2020 comenzaron a trabajar en esta herramienta colonia por colonia y con la cual se han percatado del crecimiento exponencial de animales en situación de abandono.

“El municipio es nulo aparte de que no tienen los recursos, no tienen ni el interés ni empatía en este tipo de temas y nos lo ha demostrado con creces. Es por eso que, nosotros tanto todos los animalistas que conformamos SURBA incluso los que no son parte de la asociación, hemos estado trabajando colonia por colonia haciendo los censos y hemos sido testigos de lo mucho que se ha acrecentado el número de maltrato y perritos en situación de calle,”, dijo la ambientalista.

Indicó que, hasta hace dos años previos a la pandemia de la covid-19, SURBA tenía el registro de 11 mil perros e situación de abandono, sin embargo, los últimos dos años y particularmente 2020, esta problemática se incrementó en un 400%, de modo que a la fecha se siguen contando con cifras negras.

En México no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones. De este universo, más de 23 millones son perros y gatos, de los cuales el 30% son de hogar y el restante 70% está en situación de calle.

En ese mismo contexto, se informó que el 70% de los perros y gatos que viven en la calle sufrieron de abandono o son crías de canes y felinos abandonados sin esterilizar, lo cual es un problema de salud pública toda ave que la carencia de condiciones higiénicas adecuadas supone un foco de infección, lo que le ha atribuido a México ocupar el tercer lugar el maltrato o crueldad animal.