Desarrollo económico otorgará apoyos en beneficio del comercio local

La dirección de Desarrollo Económico brindará apoyos al comercio local a través de los programas de "Mi tienda al 100" y apoyos a emprendedores en donde en un trabajo en conjunto con el Gobierno del estado se brindará estímulos de 10 mil a 35 mil pesos.

A través de la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Salamanca, a través de la Dirección de MiPyMES, se dio a conocer el programa de “Mi Negocio al 100” en donde se les apoyará al comercio salmantino con un monto de 15 mil pesos.

Javier Héctor Jiménez Murillo, titular de la dependencia explicó que para el gobierno municipal es importante el poder apoyar al comercio local, emprendedores y empresarios salmantinos.

“Tenemos dos programas, uno que es el de Mi tienda al 100, y otro de apoyo a emprendedores, son parte en donde van en trabajo en conjunto Gobierno del Estado y el municipio de Salamanca, aquí estamos aportando una cantidad considerable por parte del municipio en donde esperamos que también el Gobierno del Estado también aporte una cantidad similar”, comentó.

Uno de estos programas está enfocado a las MiPyMES o empresas, empresarios que estén registrados fiscalmente a quienes se les otorgará un apoyo de 35 mil pesos, mientras que el otro es para emprendedores con negocios que no se encuentran registrados registrados de manera fiscal, a quienes se les otorgará un apoyo de 15 mil pesos.

“El recurso no es tanto a fondo perdido, tienen que cuidar lo que se les entrega, de hecho nosotros revisamos que tengan lo que adquirieron, nuestro objetivo no es que se malgaste o se tergiverse el apoyo, si tienen un carro de tacos, es para que se trabajen en ese carro de tacos, el recurso se duplicó, todo el recurso es finito, no alcanzará para todos aquellos que participen”, puntualizó Jiménez Murillo

Si se tendrá un límite en cuanto a recurso, sin embargo, no hay un límite de comerciantes para su inscripción, en este mismo sentido el funcionario destacó que el recurso que se estará aplicando se estará definiendo en la próxima semana.