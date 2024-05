Valencia Pamboleros, campeón con dedicatoria hasta el cielo

Con dedicatoria especial a Regino Alberto Baltazar y el “coco” Jorge que se han adelantado en el camino, el equipo Valencia Pamboleros, celebró el título de liga ganado de manera categórica con marcador de seis goles por uno al conjunto Auténtico Divisador.

En la gran final de la categoría especial B de la Liga Salmantina de Futbol, el equipo Valencia Pamboleros llevó su intención al cielo en homenaje al fundador del club, el compromiso de jugadores e integrantes de la directiva rindió fruto con el doblete registrado por segunda temporada consecutiva en calidad de súper líderes.

Al respecto Martín Cervantes Sierra, impulsor del equipo comentó, “este título tiene dedicatoria especial hasta el cielo por la pérdida en la familia, el deceso del fundador del equipo, así que todos nos comprometidos a sacar adelante el equipo hasta donde nos alcanzara, fuimos paso a paso, afortunadamente somos un grupo unido y entregado”.

A ello agregó, “Regino formó el equipo, a él siempre le gusto el deporte, fue de las personas que nunca dejaron abajo al equipo, siempre apoyo a bastantes jugadores ahora gracias al sacrificio y entrega de todos estos muchachos, se ha logrado lo que él siempre quería, ver campeón al equipo (sic)”.

El equipo Valencia Pamboleros desde hace más de 15 temporadas se ha mantenido en competencia, lapso en el cual ha conquistado dos campeonatos en calidad de líderes y muchos ascensos de categoría.

Al respecto, Martín Cervantes Jr. recordó, “todo comenzó debido a que no nos querían juntar en otras categorías, decidimos juntarnos y empezamos con el club al grado que hemos ido creciendo no solo en número de adeptos, sino también en cuanto amistad, hoy en día vienen muchos seguidores a ver el equipo jugar y se me llena de mucho orgullo”.

Para terminar destacó, “creo estamos haciendo las cosas bien, todo esto es por mi tío, me tocó quedarme con esa encomienda que él empezó, ha sido muy emotivo ganar este campeonato”.

En relación al equipo que tuvieron como rival en la final señaló, “en la temporada regular nos complicó en los partidos de cada vuelta, más allá del resultado de esta ocasión el Divisador hizo lo propio para llegar hasta aquí, nosotros llegamos muy motivados y teníamos prohibido perder, gracias a Dios se nos dio el triunfo”.

A ello agregó, “el Divisador es un buen equipo, siempre está compitiendo en las mismas categorías que nosotros, ahora nos tocó llegar a la final contra ellos, afortunadamente salimos campeones”,

Enfatizó, “tenemos tres ascensos consecutivos y dos campeonatos consecutivos en fila, primero en la Especial C y ahora en la B, ambos campeones de copa y liga, como equipos mejor goleadores y con la mejor defensiva, en esta ocasión solo perdimos dos partidos en torneo regular”.

Para terminar destacó, “ahora a seguir trabajando como gran equipo y familia que somos, ya estamos pensando en la otra temporada y seguir homenajeando el recuerdo del buen Teca, estamos listos para la categoría Especial A”.

El equipo Valencia Pamboleros consigue el título de liga gracias al póker de anotaciones registrado por Luis Esquivel y al doblete de Ricardo Rodríguez.