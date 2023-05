Ante descontento del alcalde Fiscalización continuará trabajo de orden comercial

Luego de que el alcalde César Prieto reconoció la falta de trabajo por parte de la dirección de Fiscalización en cuanto al ordenamiento comercial; su actual titular Gerson Orta de Luna, informó que se estarán realizando trabajos correspondientes, en donde el punto principal es regularizar las actividades comerciales para evitar la invasión de espacios.

En pasados días el alcalde César Prieto Gallardo, manifestó que hay algunas dependencias en donde no se ve el compromiso para actuar en el beneficio de la ciudadanía, entre las cuales señaló a la dirección de Fiscalización y Control, de la cual dijo no estar satisfecho con el trabajo realizado.

“No estoy contento, creo que falta hacer un esfuerzo más y creo que nos equivocamos y llegamos a registrar lo que no está bien”, reiteró el edil. En este contexto, Gerson Orta de Luna, titular de Fiscalización, consideró que es importante las opiniones que se den por parte del alcalde respecto al trabajo realizado.

“Que bueno que el alcalde de su opinión de cómo estamos trabajando, para nosotros es importante seguir trabajando día con día, me gusta que el alcalde nos de seguimiento, y si hay algo que no le gusta, vamos a aportar y queremos rehacer las cosas bien cosas, que antes no se hacían”, explicó.

Aunado a ello puntualizó que trabajan de manera coordinada con diversas dependencias como seguridad pública y vialidad, en beneficio de los comerciantes. Sin embargo de su actuar justificó que algunos comerciantes tenían “Permisos de Palabra” es decir que no existían. “Si tenemos trabajo con ellos, el apoyo que tenemos por parte de seguridad pública es si se presenta alguna situación, nosotros es más de diálogo con el comerciante”, comentó.

En este sentido Orta de Luna, manifestó que es importante contar con el apoyo de los comerciantes y de la ciudadanía para mejorar en las atenciones por la dependencia. “Pero también es importante que la ciudadanía y comerciantes se acerquen y poder atender las necesidades de los comerciantes; tanto los comentarios como de la ciudadanía, medios de comunicación y del alcalde es bueno para nosotros para poder seguir trabajando y esto lo tomamos de la mejor manera para poder seguir trabajando”, puntualizó.

Derivado de esta situación, el funcionario de Fiscalización y Control, explicó, que sostendrán mesas de trabajo con demás dependencias para poder continuar con trabajos en beneficio de los comerciantes.