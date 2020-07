Desaprueba PAN la gira de AMLO

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, debió aprovechar su visita a Estados Unidos para atender problemáticas como el tráfico tráfico ilícito de armas que son la principal herramienta del crimen organizado y el trato indiscriminado de los migrantes mexicanos, en lugar de prestarse como promotor y coordinador de campaña del presidente Donald Trump.

Así lo dijo Román Cifuentes Negrete, líder del Partido Acción Nacional en Guanajuato, quien mencionó que es lamentable que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, no haya dialogado con el presidente Donald Trump en su visita a Estados Unidos, pues señaló que mostró una total indiferencia e irresponsabilidad incluso en materia de salud al ignorar temas como la pandemia y no tomar las medidas de prevención.

Mensaje que es enviado a los mexicanos y que propicia que no se tomen en serio las medidas sanitarias; sin embargo también señaló que López Obrador pudo haber aprovechado la visita no con fines electorales, sino por el bien de los mexicanos.

Se utilizó simplemente como pretexto electoral para Donald Trump (...) nosotros lo que exigimos es que el presidente de la nación cumpla su obligación en materia de política exterior al solicitar el respeto y protección y promoción de los derechos humanos de los mexicanos





Román Cifuentes Negrete | Líder del PAN en Guanajuato

“Vemos un personaje contradictorio, que le decimos que no era necesario viajar tan lejos para darse cuenta que la pandemia existe y está en su grado más delicado para que asumiera una postura de responsabilidad, prevención de acatar las recomendaciones. No era necesario que fuera tan lejos para decir que no le interesa defender los derechos de los migrantes frente a ese muro que día con día presume Donald Trump”.

Por su parte, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora del PAN, señaló que en le presidente debió atender el tema del tráfico ilícito de armas que genera la violencia en estados como Guanajuato, ya que es la principal herramienta utilizada en el crimen organizado, así como las inversiones en energías renovables y hasta la situación migratoria con las familias mexicanas que son separadas.

Y es que en su lugar, comentó, el presidente del país se prestó como promotor y coordinador de campaña del presidente de Estados Unidos, la cual ha denigrado durante años a los mexicanos.

“López Obrador no fue para defender a los jóvenes mexicanos que por alguna circunstancia salieron del país (...) ahora sólo es el personaje, sólo es el presidente de México, porque en los hechos, el discurso de Donald Trump no ha cambiado y es una lástima que se haya desaprovechado esta visita.

“Qué lástima que no haya abordado los temas que son fundamentales para México y sólo haya ido a cumplir su compromiso personal y ahí halagar, alabar y agradecerle lo que según él, es respeto a México