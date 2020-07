Es necesaria capacitación más no reforma: Badillo Lara

GUANAJUATO, Gto; Jesús Badillo Lara, ex presidente del IEEG y especialista en derecho penal manifestó que el sistema de penal de Guanajuato no necesita una reforma, sino mayor exigencia y capacitación del personal a cargo de la impartición de justicia.

En entrevista, el también ex presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato expuso que el actual sistema de justicia penal en Guanajuato no presenta fallas en cuanto a la realización de los procesos.

Explico que hasta el momento el sistema ha funcionado bien, sin embargo en dado momento deberá perfeccionarse, aunque no consideró conveniente efectuar una reforma.

Agregó los operadores de la justicia en Guanajuato, tanto en Fiscalía General del Estado como en el Poder Judicial no se encuentran a la altura que exige el nuevo sistema.

“No son fallas del sistema, seriamente fallas del sistema, creo que el sistema en general ha funcionado bien, lo que yo advierto así a bote pronto es que más bien los operadores del sistema en ocasiones no están a la altura de la exigencia de ahora, de la exigencia del nuevo sistema”.

Comentó que el espacio entre la integración de las carpetas de investigación y el desahogo de las pruebas es lo que representa inconvenientes para el sistema de justicia.

En muchas de las ocasiones son amenazados, son inhibidos, no van a declarar, o en otras más graves, son incluso privados de la vida.

Local Retiran del Jardín Principal árbol de Laurel de la India

Señaló que en la fase de investigación, los operadores no realizan su trabajo con el estándar de calidad necesario para que lo recaudado sea considerado como prueba de licita en el procedimiento penal.

Detalló que en ocasiones hay obstáculos para los juicios, como la ausencia de testimonios que fueron recabados durante la investigación ante los jueces durante las audiencias.

Incluso, a decir de Badillo Lara, hay ocasiones en que los testigos no se presentan en las audiencias ya que se retractan, son amenazados por criminales e inclusive son privados de la vida.

“En muchas de las ocasiones son inhibidos por los propios delincuentes, por que no decirlo, en muchas de las ocasiones son amenazados, son inhibidos, no van a declarar, o en otras más graves, son incluso privados de la vida y si no son llevados a declarar ante un juez, esas declaraciones que rindieron en la etapa en que se hizo la carpeta, en que se hizo que se llevó a cabo la investigación, pues no tiene ninguna validez”, apuntó.

Badillo Lara aseguró que el personal del Poder Judicial recibe capacitaciones constantes en cuanto al nuevo sistema de justicia, pero hizo énfasis en la necesidad de capacitar con un alto nivel de calidad a los operadores del sistema de justicia en general.

También esgrimió que los investigadores deben respetar en todo momento los derechos humanos al momento de recabar las pruebas necesarias.

“Como es un sistema muy garantista, pues claro debemos pensar en el respeto a los derechos humanos de las personas que están siendo sometidas a un proceso, de este modo yo creo que se puede complementar muy bien la capacitación que reciban quienes llevan investigaciones en concordancia con la capacitación que reciben aquellos que están encargados de impartir justicia, me refiero a los jueces”, finalizó.