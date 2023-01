Derechohabientes del Banco del Bienestar denuncian falta de atención

Derechohabientes del Banco del Bienestar, han denunciado falta de atención en esta institución federal han tenido que recurrir en repetidas ocasiones a la institución bancaria para intentar disponer de su apoyo, sin poder lograrlo. Además comentan que no funciona el cajero automático y se presentan recortes de horario.

Derechohabientes que han acudido al Banco del Bienestar en repetidas ocasiones, para poder hacerse del apoyo del Bienestar para adultos mayores, mismos que comentan no han podido hacerse del, ya que el cajero no funciona o por la cantidad de gente que acude el banco se queda sin recurso para poder repartirlo.

Siendo este el caso de María, quien en repetidas ocasiones ha tenido que acudir al banco, para poder hacerse de su recurso, mismo que en reiteradas ocasiones no se ha podido hacer de el, por los motivos anteriormente mencionados.

“Cada que vengo durante la mañana veo una gran cantidad de gente adulta de varios lados que con sus esfuerzos vienen para poder retirar su apoyo, pero pues por una cosa u otra no podemos hacernos de ello; en un día que vine a las cuatro de la tarde, me dijeron que ya no nos podían atender, porque ya habían hecho un recorte, cuando el banco lo cierran hasta las cuatro y media de la tarde y que con mucha suerte al siguiente día podría contar con mi apoyo, pero es complicado”, explicó.

En este mismo sentido el señor Pedro, añadió que si bien es amplia la cantidad de derechohabientes que acuden a esta institución bancaria, falta que se mejore un poco la atención de y el cajero pueda funcionar.

“Hemos venido varias veces esperando que podamos retirar nuestro apoyo pero pues no hemos podido hacernos de nuestro apoyo, de hecho en una ocasión nos dijeron que pudiéramos ir a otro banco a realizar este retiro pero no estamos seguros de que esto se pueda hacer, y venimos con la esperanza de que en esta ocasión podamos contar con el apoyo”, explicó.

Anteriormente en la sesión de ayuntamiento se había pospuesto la construcción de una unidad en la comunidad de Zapote de Palomas, el pasado 16 de diciembre, la cual sería de gran beneficio para la ciudadanía salmantina. Es por ello que los ciudadanos esperan que se pueda concretar la construcción del banco de bienestar en el municipio.