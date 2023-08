Denuncian que la obra de pavimentación ha sido de pésima calidad

Salamanca, Gto. Habitantes de la calle San Bernardo de la colonia San Javier denuncian que la obra de pavimentación realizada actualmente ha sido de pésima calidad, ya que desde el mes de diciembre a la fecha se han generado daños en la estructura derivado a las lluvias presentadas en la entidad.

Se han registrado encharcamientos y problemas en el sistema de drenaje

“Los problemas empezaron desde diciembre del año pasado cuando quise abrir la puerta de mi casa y no pude porque había un desperfecto en la banqueta y luego de unos días lo arreglaron pero quedo peor porque les dije que se metería el agua y los de Obras Públicas, Contraloría y el contratista a que si se presentaban algún daño en darle una solución, pero desde diciembre a la fecha no han venido y el agua se ha metido a mi hogar”

La denunciante comentó que desde hace más de un mes ingresaron un oficio a presidencia municipal para dar a conocer esta problemática, misma que no ha sido tomada en cuenta por el presente ayuntamiento.

La obra se entregó el día 22 de julio del presente año

“El día de la inauguración de esta calle, el alcalde se paró aquí lo ví y se comprometió en hacer algo y a la fecha no han hecho absolutamente nada; está la banqueta inversa, según la dejaron ancha y la calle de un solo sentido porque hay un kínder, el detalle es que se inunda toda la calle, en varios puntos se generan charcos de agua porque dejaron los drenajes hacía arriba, le mande estas pruebas a contraloría y no hicieron nada.

Esto no solamente es mío, también hay vecinas que se ven afectada por ello, a una de ellas le cobraron toda el agua que se gasto para la obra y dejó que el municipio le cobrar todo eso. A otra de ella la dejaron sin agua, más adelante hay un señor que no tiene drenaje, pero aquí el detalle es que a él el día de la inauguración le dejaron listo su drenaje y nuestro problema no está listo”

Estas obras se llevaron a cabo el día 22 de julio en donde la colonia San Javier y el Belém se invirtieron una cantidad mayor de seis millones de pesos para la rehabilitación de tres calles siendo una de ellas la calle San Bernardo.