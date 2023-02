Denuncian integrantes de SINTTIA presuntos malos manejos de su dirigencia

Trabajadores de la planta General Motors en Silao denunciaron presuntos malos manejos e irregularidades relacionadas con la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, (SINTTIA), Alejandra Morales Reynoso.

En rueda de prensa, se presentaron trabajadores pertenecientes a la misma planilla sindical, quienes según relataron que al expresar su inconformidad ante la poca transparencia que perciben dentro del sindicato, han sido objeto de presuntos acosos laborales y hostigamiento, hasta el punto de que al menos uno de ellos ha sido sancionado, por lo que ahora temen por represalias que pongan en riesgo su trabajo.

Hugo Hernández García, secretario de Actas y Acuerdos del sindicato; Claudia Juárez López, secretaria de Organización; Arturo Pérez Vieyra, presidente de la Comisión de Vigilancia y Justicia; José Ernesto Santoyo Méndez, y Gerardo Aguirre Cruz, Secretario de Relaciones Exteriores del mismo sindicato, fueron quienes acudieron a denunciar lo que describieron como mal manejo llevado a cabo presuntamente por la secretaría general, sus asesores y otras personas pertenecientes al sindicato.

“Es como si nos hubieran dado un Ferrari pero sin las llaves”, acusaron.

Y es que al ganar el SINTTIA el contrato colectivo de la empresa General Motors, ofrecieron a los trabajadores velar primero por los derechos de cada uno de ellos antes que cualquier cosa, esto no ha sido cumplido hasta el momento.

Una de las principales quejas van de la falta de cuentas claras, pues de acuerdo a la información presentada por el comité de vigilancia y justicia, tiene más de seis meses que no se ha presentado un informe financiero detallado, en su lugar colocaron hojas con conceptos muy ambiguos y únicamente correspondientes al mes de enero por alrededor de tres millones de pesos, siendo que las cuotas sindicales reúnen alrededor de 370 mil pesos por semana; del resto del dinero recaudado desde que SINTTIA se hizo del contrato colectivo no se han dado más explicaciones.

“La última vez que nos dieron información de los ingresos y egresos ya había irregularidades pues había grandes cantidades por concepto de ‘otros’, que nunca nos fueron desglosados, además del apoyo que se brinda al sindicato por capacitación tampoco hemos recibido cuentas, ¿A donde se está quedando todo ese dinero?”, cuestionaron.

SUFREN TRABAS PARA SOLICITAR APOYOS Y PRÉSTAMOS

De acuerdo con la Comisión de Vigilancia y Justicia de SINTTIA, son ya varios los reportes en que los mismos trabajadores indican, como el solicitar préstamos y apoyos se convierte en un largo camino de trámites, para al final conseguir montos bajos para apoyos.

Con comprobantes en mano, el comité dio a conocer algunos de estos casos en los que se puede observar que para apoyo de gastos funerarios se ofreció una cantidad de apenas mil pesos.

“Antes estábamos hartos de la falta de transparencia y trabas del anterior sindicato, pero ahora es peor, para solicitar apoyos te piden un sin fin de papeleo y al final puede que ni siquiera atienden las peticiones”.

Trabajadores que forman parte del comité acusaron que ante la falta de respuestas por parte de la secretaría general a las peticiones de la fuerza laboral, estos han acudido a ellos y aunque al principio trataron de brindarles el apoyo correspondiente, después resultaron bloqueados en sus labores pues ‘No estaban facultados para dar esos apoyos’.

BRINDAR APOYO HA COSTADO ATRAVESAR POR ACOSO LABORAL

Hugo Hernández y Claudia Juárez han sido objeto de presunto acoso laboral, pues de acuerdo a la denuncia pública que realizaron, ha habido gente cercana a la secretaria general que la ha acusado de no trabajar, de cometer faltas y hasta se han referido a ella de formas inapropiadas.

En un último intento por bloquear su labor para respaldar a la fuerza laboral incluso ingresaron a su oficina desde la cual llevaban a cabo sus funciones sindicales, cambiaron los cerrojos y no les permitieron ingresar más.

“Solo están buscando la manera de destruirnos por el simple hecho de no pensar y actuar como ella quiere, nosotros creemos en lo que se nos dijo al principio, que el sindicato estaba para apoyar a los trabajadores, que estábamos para ser democráticos y transparentes, no para enriquecernos a costa de las cuotas que cada semana todos dan.

VISLUMBRAN POSIBLE FORMACIÓN DE NUEVO SINDICATO

Aunque no es un tema que les represente urgencia por el momento, los trabajadores no descartan la posible formación de un nuevo sindicato en el futuro, esto de no recibir respuestas que beneficien a los trabajadores.

“Los sindicatos están para respaldar a la fuerza laboral, a partir de que se empezaron a dejar ver las irregularidades, algunos trabajadores han decidido incluso retirarse del sindicato, nosotros lo que queremos es evitar que esto siga sucediendo y que todo funcione conforme a la ley”.

Y es que las irregularidades y trabas se han presentado desde tiempo atrás, tal fue el caso del trabajador que en octubre del pasado 2022 sufrió un accidente en la planta y perdió una extremidad.

“Nosotros solicitamos apoyo para que se le cubriera el costo de su prótesis, nos negaron que por que era muy cara, nos acercamos con Alejandra y le dijimos que, aunque fuera le juntáramos una semana de las cuotas y también se negó, al compañero solo le dieron una silla de ruedas y el quedó con discapacidad de por vida”.

Aun con el hostigamiento, las trabas y los problemas a los que se han enfrentado Hugo Hernández aseguró que no se retiraran de la lucha en la cual llevan alrededor de cuatro años, y que no dejarán que la secretaria general ni nadie se brinque los debidos procesos para faltar a los derechos de los trabajadores.