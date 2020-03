Denuncian ataque de caninos en colonia San Roque

Vecinos de la colonia San Pedro denunciaron ataques de caninos, a transeúntes que transitan por las calles principales de la misma, ya que comentaron que ya han atacado a varias personas.

Amalia Medina vecina del lugar comentó que varias vences ha pensado en llamar a la perrera, pero no lo ha hecho debido a que las veces en las que ha realizado el reporte, estos no se presentan, por tanto no retiran a los caninos, además señaló que ya son varios los colonos que sufrieron algún ataque por alguno de estos animales.

“A una amiga la atacaron hace poco y mientras trataba de de escapar de ellos, sufrió una caída provocando que se lastimara y a mi mientras visitaba a una sobrina, entre a una calle que quedaba cerca de su casa y sin darme cuenta, asistían ahí algunos perros, que comenzaron a hacerme correr”, dijo Amelia Medina.

Los vecinos señalaron que son entre 5 a 10 perros que se juntan diariamente en la zona principal de colonia y que atacan a las personas que circulan por la misma, en ocasiones a estudiantes, otras a trabajadores, esto por lo regular al caer la noche.