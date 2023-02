Por el consumo de droga aumenta la inseguridad en Salamanaca

César Prieto Gallardo, informó que ante el consumo de drogas en el municipio, se reforzará el tema de la seguridad y con ello ir reduciendo el índice delictivo.

En el estado de Guanajuato se ha presentado un incremento de diversos hechos delictivos, los cuales derivan de un posible incremento en el consumo de estupefacientes, en el cual se ha presentado un incremento en los homicidios.

En los primeros días del mes de febrero se presentó un incremento en los homicidios dolosos en el municipio de salamanca

Este incremento en los homicidios se ha hecho presente en el municipio de Salamanca, así lo confirmó el alcalde César Prieto Gallardo, en el cual al corte del día 16 del presente mes se han registrado 16 homicidios dolosos en la entidad salmantina. En este tema del consumo de drogas es importante trabajar en estos temas de seguridad, reconstruir el tejido social.

“Creo que coincido con el presidente de la república e incluso por eso las estrategias con el estado y municipio están enfocadas al tema de las drogas, Planeth Youth es un proyecto que está dirigido a reducir o evitar el consumo de drogas por parte de los jóvenes”, enfatizó César Prieto.

En este mismo tema, en el municipio se está trabajando con el programa “Reconstruyendo mi Salamanca” que es un programa benéfico en el cual se generan rescates de espacios públicos a través de un subsidio de ocupación temporal para 200 personas, 150 dedicadas al rescate de espacios públicos, áreas verdes, caminos y todo lo que implica a mejorar la imagen del municipio, y 50 más que serán puntos rescatados en donde se generan actividades lúdicas y la restauración de valores.

El alcalde invitó a la ciudadanía a estar más cercanos a sus hijos y evitar que no caigan en el consumo de las drogas

“Sabemos que el tema de la inseguridad no se va a resolver únicamente con más policías, ni con más cámaras, el tema es llegar al origen, que es la falta de oportunidades, empleos dignos, afortunadamente tenemos el anuncio que llegará una empresa a Salamanca muy importante; tenemos que atacar el origen, creo yo que Guanajuato vive una situación en particular en donde el gobierno no podrá por si solo atacar este tema”, añadió.

En este sentido el edil salmantino, hace un llamado a la ciudadanía a cuidar a sus hijos y estar cerca de ellos para que no se sientan solos y puedan caer en las adicciones.