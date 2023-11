Reporteros presentan denuncia tras presunta agresión de directivo de Petroleros de Salamanca

Salamanca Gto. – Tras sufrir una presunta agresión física y verbal de parte de uno de los miembros del cuerpo directivo del equipo de Petroleros F.C., durante el desempeño de su labor periodística, Paulina Gutiérrez denunció ante el Ministerio Público los hechos registrados el pasado viernes por la noche, al término del partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Premier en el estadio Olímpico Sección 24, en cuya grada también se presentaron hechos de violencia contra la porra del equipo visitante que tuvo que salir escoltada por la Guardia Nacional al finalizar el encuentro.

“Tras disputarse la Jornada 15 de la liga premier en donde se enfrentaron los Petroleros de Salamanca y Racing Porto Palmeira de Veracruz, el partido terminó ríspido por el triunfo del equipo veracruzano y los jugadores empiezan a discutir entre ellos y yo tratando de documentar todo lo ocurrido en el juego comencé a grabar todo lo que pasa y de repente veo que comienzan a correr gente en la grada y al acercarme a la tribuna con mi compañero fotógrafo y por un lado me arrebata el celular el señor David Pereyra y mi compañero lo sujeta para recuperar nuestra herramienta de trabajo. Cuando él intentó jalar a mi compañero nos caímos los tres, estando en el suelo le decían que se calmara y les decían quienes éramos y en un momento le suelta un puñetazo a mi compañero quien recuperó el teléfono comentó la reportera Paulina Gutiérrez.

La comunicadora expuso que previo al incidente, había tenido una plática con su agresor, el cual dijo que hasta ese momento se encontraba preocupado por tener una buena logística del encuentro, dijo desconocer si la persona se encontraba en estado de ebriedad al momento de la agresión.

“Yo sigo a esta persona para tratar de calmarla y el insistía e incluso me dijo que no volvería a entrar y de ahí. Cuando todo se tranquilizo, Joel Romero Director General del Club, se acercó a nosotros y me preguntó mi estado, le expliqué lo ocurrido en donde no tenía razón de ser, nosotros solamente hacíamos nuestra labor y este tipo de cosas no deberían de suceder. Él directamente me ofreció una disculpa y que contábamos de su apoyo pero realmente del agresor no se ha dado una respuesta, ni la cara ha dado; yo tuve contacto directo con el Director de la Liga Premiere Pepe Vázquez y le hice de conocimiento lo sucedido hacia mi persona”, agregó.

La denunciante declaró que la presunta agresión quedó registrada en diversos medios de comunicación quienes le dieron cobertura al encuentro, sin que hasta el momento se haya presentado alguna disculpa por la parte agresora.

“No hubo tacto de la persona, el llegó directo a arrebatarme el celular; más que buscar que no colabore, eso ya será cuestión del club, de la liga Premier y federación para que decidan quedé haga con la persona. Yo lo que pediría es que se den cuenta de las personas que tienen dentro de la directiva, si realmente están capacitadas para ejercer sus funciones o qué necesitan para que el equipo esté bien. La gente que amamos el fútbol es nuestro deseo el tener un equipo en primera división pero por situaciones así necesitamos ver de quienes nos rodeamos”, manifestó.

En cuestión de la seguridad durante el encuentro, consideró que no fue la suficiente para contener los fuertes ánimos que se presentó en el estadio de la Sección 24.

“Solamente había seguridad privada, mientras que de Seguridad Pública hacían rondines en los alrededores y sobre todo cuando termina el juego para resguardar y cuidar pero dentro del estadio al menos que yo recuerde no hubo; en marzo se viene el clásico del bajío, contra Irapuato el cual es una rivalidad muy fuerte, evidentemente quiero pensar y no tengo duda que para un juego así la seguridad sería muchísima pero creo que debemos tener un cuidado en la especie en todo el desarrollo deportivo y no se vea manchado algo tan bonito que es el fútbol”, manifestó

Señaló que su compañero presentó una lesión en su costilla, una inflamación y no presenta lesiones de consideración, por lo que procedería a acudir al Ministerio Público. “Si presentaré la denuncia, quizá la gente lo puede ver cómo que no me hicieron nada, pero si nos hicieron en cuestión de querer detener nuestra labor y más lo hago porque nosotros como periodistas estamos luchando porque se nos respete como personas y la profesión que realizamos, se ha hecho mucho trabajo para ejercer esos derechos e incluso hay un gremio de periodistas en el estado que están luchando, ellos se contactaron conmigo sabían todo y activados sus protocolos”.

Al acudir al estadio de la Sección 24 para buscar un derecho de réplica por parte de la directiva no se localizó a nadie quien pudiera ofrecer una postura al respecto.