Tecnificación del campo, clave para salvar los cultivos

Irapuato, Gto. (OEM).- Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) dijo en en estado es urgente la tecnificación de más hectáreas para no se pierdan cosechas ante una crisis de agua.

En entrevista, el titular de la SDAyR explicó que sólo hay mil 800 hectáreas de 15 mil que establece el Plan Estatal Hidráulico que tiene el estado de Guanajuato por lo que es urgente que tecnificar más de 13 mil hectáreas pues de lo contrario de perdidas catastróficas para el campo guanajuatense.

“El 85% del uso del agua en Guanajuato se transforma en alimento. Actualmente Guanajuato es el único estado que tiene Plan Estatal Hidráulico que establece que deben de estar tecnificadas entre 15 mil a 20 mil hectáreas, sin embargo, esto no es así pues resulta que el gobierno federal retiró su dinero, lo que ha ocasionado que sólo tengamos mil 800 hectáreas tecnificadas”, dijo el funcionario estatal.

Por ello, Bañuelos Rosales reiteró que el tema de la tecnificación y repartición del agua no debe tener distinción por partidos políticos, pues es un problema que involucra a todos desde el campo hasta las trincheras de los gobernantes.

“Actualmente sólo le está dando recurso el gobierno del estado y no se vale, pues éste no debe ser un tema político, ni mucho menos, si no cuidamos el agua y si no cuidamos el campo nos va a llevar la fregada”, puntualizó Bañuelos Rosales.

Con base en esto, el funcionario estatal agregó que es urgente que la federación trabaje de la mano del estado y de los municipios y reactive programa y recursos por el bien del campo, pues de lo contrario esto ya comenzará a traer problemas irremediables al estado.

“El gobierno federal debe ver por el campo, es urgente, no hay tiempo para seguir esperando, pues de lo contrario nos ira muy mal y perderemos mucho de lo avanzado”, agregó el titular de la SDAyR.