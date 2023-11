Fenómeno migrante incrementa demanda laboral en Estados Unidos

A consecuencia del fenómeno migrante en Latinoamérica, la demanda de trabajo e inmigrantes en situación de calle se ha incrementado en el último semestre en algunas ciudades de la Unión Americana; Cayetano Armenta León presidente del club de migrantes Reencuentro de Labor de Valtierra, externó que la búsqueda de empleo para connacionales y centroamericanos se ha dificultado debido a la gran demanda, aunado a que durante la temporada invernal es más complicado conseguir trabajo debido a la limitante que representan las bajas temperaturas de algunas ciudades.

Desde hace algunos años, Venezuela es uno de los países que más migración ha registrado hacia Norteamérica, de acuerdo a la Plataforma de Coordinación Interagencial de Naciones Unidas, el desplazamiento de más de seis millones de venezolanos, ha sido a consecuencia de la emergencia humanitaria que afecta al país; su elevado número de emigrados en estos últimos años refleja no solamente el agravamiento de la situación interna, sino, además, la vulnerabilidad de una población que huye sin recursos ni preparación, enfrentando un destino incierto.

“En los últimos meses si se ha visto mayor presencia de migrantes de centro y Sudamérica, que están enfrentando una situación difícil, porque si para quienes luego llegan con papeles es complicado conseguir trabajo, sin documentos es más, la mayoría tiene que irse al campo pero en invierno por las bajas temperaturas hay muy poco trabajo”, refirió Armenta León.

Los principales destinos en los que se ha notado mayor arribo de migrantes son Dallas, Los Ángeles, Sacramento, San Diego, Albuquerque, El Paso, Laredo, San Diego, entre otras ciudades de estados fronterizos.

Historia migrante

A sus 25 años de edad, Franklin Eduardo Godi Valero desde hace dos meses emprendió el camino desde su natal Venezuela en busca de un mejor futuro para él y su familia; junto a más de 50 centroamericanos se trasladó a Irapuato, en donde a nivel estado se registra la mayor concentración de quienes viajan desde diferentes países con el sueño de llegar a los Estados Unidos, a pesar de la inseguridad que han enfrentado en otros países y que de acuerdo a mismos testimonios es mayor a partir del estado de Jalisco, Sinaloa y Monterrey.

“Ha sido muy difícil y a la vez no, uno tiene que llevar la cuestión como quien dice, es difícil como tal, pero todo es mental, salí con mi familia, para buscar un mejor futuro para nuestros hijos y nosotros mismos (…) lo más difícil que nos hemos encontrado es la migra, dónde los vemos corremos porque no regresan y ni la cantidad de plata que hemos gastado, para iniciar este camino se requieren dos mil o dos mil 500 dólares, el que tenga plata va rápido, el que no se queda pidiendo, trabajando o colaborando en el pueblo como lo hemos hecho y así vamos subiendo de escala a escala”, indicó.

Las características fundamentales de la movilización de venezolanos comenzó en la década de 1980 hasta el año 2000, que registró en su mayoría fuga de profesionales altamente calificados donde encontramos científicos, técnicos, académicos; que ha continuado hasta la actualidad se ha registrado una migración mixta con el éxodo tanto de capital intelectual como de fuerza de trabajo.

Migrantes mexicanos fallecidos

De igual manera la migración de mexicanos indocumentados se incrementó a raíz de la pandemia, de manera lamentable el número de decesos asociados a la deshidratación, ahogamiento, complicaciones de salud, hipotermia, homicidio, accidente, entre otros riesgos que tienen que enfrentar al cruzar por el desierto o el río Bravo, han aumentado.

De acuerdo al Consulado de México en la frontera con Estados Unidos y el Sistema de Protección Consular al 30 de junio de 2023 se han registrado se registraron 199 decesos de mexicanos en su intento de cruzar de manera indocumentada malos Estados Unidos, principalmente en los cruces de Arizona, California, Nuevo México y Texas.