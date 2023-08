Conmemora asilo de ancianos el Día del Abuelo

El Asilo la Conferencia celebró el día del abuelito, en donde con diversas actividades recreativas para los 13 adultos mayores, en el caso de María Madalena Pérez a sus 74 años de edad, se siente feliz y contenta con las atenciones brindadas durante sus cuatro años en el asilo.

“Tengo 74 años de edad y en el asilo tengo cuatro años en los cuales me he sentido muy bien, con mis amigos que he formado aquí tengo familia afuera, pero no se cómo se encuentren ahora, anteriormente iba a visitar los que me quedaban cerca porque también tengo familiares en Irapuato”, explicó María Magdalena Pérez.

Así mism, indicó que dentro de las actividades realizadas en el Asilo “La Conferencia” se realizan con el fin de poder mantener una sana convivencia entre los 13 adultos mayores que reciben atención.

“Tenemos una convivencia muy sana, muy feliz. Me gusta tejer, bordar, esta actividad me la enseñó una tía hermana de mi mamá y una vecina me enseñaron a tejer; dentro de asilo, llevamos diversas actividades, juegos y bailar, pero desde una operación ya dejé de bailar”, manifestó.

Durante el 28 de agosto, los adultos mayores recibieron visita de sus familiares, y realizaron diversas actividades, así como música que alegró el día de los integrantes. Para complacer los gustos de los abuelitos, se les hizo una comida acompañada de un postre que degustaron con como cuando eran niños.

El patronato del Asilo de Ancianos “La Conferencia” informaron que el principal objetivo de este recinto data del año de 1869, en donde varios salmantinos altruistas buscaron dar un hogar para los ancianos de Salamanca, que, por algún motivo, se encuentran en desamparo familiar.

Maricruz Martínez Muñiz directora de esta casa de alojo, detalló que trabajan conformado por un voluntariado para llevar a cabo las acciones necesarias en el sostenimiento de la institución. Por ultimo invitan a la población salmantina a formar parte de esta asociación y cualquier aportación será bienvenida para el apoyo de los 13 adultos mayores que se tienen actualmente.