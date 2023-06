Extrema asilo de ancianos precauciones ante altas temperaturas

El Asilo de Ancianos de “La Conferencia”, tiene a su resguardo a 15 adultos mayores, es por ello que en esta temporada de calor han extremado medidas para procurar el cuidado de los abuelitos, entre las que se encuentra la hidratación constante, esto derivado de las altas temperaturas que se han alcanzado en los últimos meses.

Además de los niños, los adultos mayores son considerados de los sectores más vulnerables, durante la temporada de calor, ya que, con facilidad pueden presentar desde síntomas de deshidratación, golpes de calor e incluso enfermedades gastrointestinales, es por ello que, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha reiterado a la población extremar cuidados en estos sectores, para evitar riesgos a su salud.

En ese sentido, la directora del Asilo de Ancianos “La Conferencia”, Maricruz Martínez Muñiz, señaló que, el tema de las altas temperaturas ha sido uno de los más importantes para quienes trabajan en esta casa de descanso, sobre todo, porque tienen que mantener el lugar ventilado, sin la necesidad de introducir aire acondicionado, ya que, este último puede ser contraproducente para algunos adultos mayores con padecimientos crónicos, sin embargo, se mantiene el lugar ventilado y se mantiene hidratados a los adultos.

“Ha sido muy importante para nosotros este tema de las altas temperaturas, nosotros no les habíamos colocado aire acondicionado, ya que, algunos abuelitos consideran que si lo hacemos podrían agravarse algunos de sus padecimientos, sin embargo yo he hablado con ellos de este tema (altas temperaturas), les hemos comprado sueros y constantemente les damos agua, para evitar que se deshidraten, trato de tener ventilado todo y reviso que no traigan ropa que les genere calor”, explicó.

Destacó que, gracias a esas medidas al interior de la casa de descanso, ningún de los 15 adultos mayor han sufrido algún síntoma de deshidratación ni golpes de calor, ya que, se les brindan lo cuidados necesarios.

Es importante que los adultos mayores tomen precauciones ante las altas temperaturas que se registran en todo el territorio nacional, ya que pueden provocar enfermedades graves como golpe de calor, agotamiento, deshidratación, calambres y erupciones en la piel.