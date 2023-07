Gasta asilo de ancianos hasta 60 mil pesos en manutención de adultos mayores

Cuatro mil pesos, es lo que gasta el Asilo de Ancianos “La Conferencia” en la atención de cada adulto mayor que tiene a su cuidado, lo que implica un presupuesto de 64 mil pesos por las 16 personas de la tercera edad, es por ello, que las donaciones de la población y el apoyo de instituciones gubernamentales y privadas son importancia para sacar adelante a este espacio de resguardo, informó, Maricruz Martínez Muñiz, directora de este espacio.

Para la manutención de los adultos mayores, el asilo de ancianos recibe apoyo del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), a través del pago del recibo de agua, de donde se destinan cuatro pesos por usuario, no solamente al asilo de ancianos, sino también presidencia, bomberos, DIF Municipal, Bomberos y Cruz Roja, cuyos montos oscilan entre los 21 a 26 mil pesos, además de aportaciones de la sociedad civil.

A ello, se suma un recurso de 15 mil pesos mensuales que otorga el ayuntamiento, para abastecer las necesidades de los adultos mayores para la adquisición de medicamentos, zapatos, ropa y comida, pero, también apoyos en especie.

Martínez Muñiz, señaló que son muchas las necesidades de asilo de ancianos, sin embargo, las más básicas se enfocan en la manutención de los abuelos, es decir a todo lo que se refiere a la canasta básica, productos de limpieza, frutas y verduras, por mencionar algunas.

“Son muchas las necesidades que tenemos, pero, las más básicas son para manutención de los abuelos, todo lo que se refiere a la canasta básica, productos de limpieza, carne, frutas y verduras, porque son productos que la gente no traen muy comúnmente, lo que más común traen son pastas, para sopa, pañales, jabón de baño, eso no quiere decir que no lo necesitemos, sino que esa no es nuestra prioridad, pero todo es bien recibido dentro de este lugar”, explicó.

El asilo de ancianos de Salamanca “La Conferencia”, fundado en 1869, cuenta con más de 150 años en la atención y resguardo de los adultos mayores.

