Confía alcalde se concrete venta de agua tratada a RIAMA

A pesar de que autoridades municipales y de Petróleos Mexicanos no se han reunido para definir la cartera de proyectos, se encuentra a la expectativa ampliar la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales para la venta de aguas grises a la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), mismo que además de frenar la sobreexplotación de mantos freáticos representa un área de generación de ingresos importantes para Salamanca, externó el presidente municipal César Prieto.

Local Déficit de mantos freáticos supera los 235 millones de metros cúbicos

“No hemos tenido una reunión oficial, pero hay la disposición; tenemos que hacerlo por el conducto legal oficial correspondiente”, respondió el edil luego de ser cuestionado sobre la reunión que buscaría con el gerente de RIAMA Fidel Vizcaíno García desde mediados del pasado mes de marzo en el marco de la conmemoración del 84 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Así mismo, César Prieto se dijo en la disposición de fungir como un enlace ante instancias que puedan resolver los inconvenientes que han padecido los trabajadores de la Refinería de salamanca, en cuestiones de la omisión de estatutos de su contrato colectivo de trabajo, abasto de medicamentos.

“Nosotros siempre hemos estado interesados en que a los petroleros de aquí de Salamanca tengan las condiciones laborales que por ley se merecen; tendríamos que ver los que está pasando, en que área o que dependencia es la que está poniendo trabas y nosotros podríamos fungir como un conducto para ver que se puede hacer, a pesar de que no nos corresponde y no tenemos la solución, si podemos hacer un llamado como salmantinos y como presidente municipal me interesa que todos estamos bien, estamos en la mejor disposición de apoyar al sindicato, de apoyar a los trabajadores y que se resuelva de la mejor manera”, afirmó.

Entre los proyectos por definir se encuentra el de venderle agua tratada Pemex para sus procesos de enfriamiento, ya que RIAMA extrae agua con minerales pesados a más de 500 metros de profundidad, por lo que este le otorgaría un ahorro por concepto de extracción y a Salamanca generar una utilidad para llevar una red de agua potable y drenaje sanitario a todas sus colonias y comunidades, además de reducir la demanda de 500 millones de metros cúbicos del acuífero Irapuato-Valle que abastece al municipio.

Sin embargo, el munícipe dijo tener una buena expectativa al recordar los proyectos que se han concretado en la localidad en coordinación de industrias como Pemex o CFE; “siempre nos han apoyado en varias obras de infraestructura, se ha hecho el Ecopuente, el centro de lectura, la nueva casa de la cultura, han apoyado y obviamente también a través de gestión financiera encabezada por José Pedro Ramírez Conejo, responsable de cuando tengamos un proyecto ejecutivo bueno llevarlo para que nos lo validen y ver si nos pueden apoyar”, concluyó.