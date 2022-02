Venta de agua tratada a Pemex, beneficio ambiental y económico

Ante la extracción de agua potable para consumo y uso en procesos industriales a una profundidad de 500 metros y el abatimiento anual de dos metros en los mantos freáticos, se busca concretar el proyecto de venta de agua tratada a la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor para reducir la demanda de 500 millones de metros cúbicos del acuífero Irapuato-Valle que abastece a Salamanca.

El proyecto se ha estancado por más de 15 años.

En este sentido, el presidente municipal, César Prieto, realizó el señalamiento al presidente de la República, en su última visita a Palacio Nacional, en el sentido de vender el agua tratada a Petróleos Mexicanos (Pemex) para dejar de extraer agua potable para uso en procesos industriales, a la vez que la extracción actual se realiza a más de 500 metros, lo que ocasiona problemas de salud y al organismo de las personas debido a los minerales.

“He tenido pláticas con gente de Pemex, es un tema muy ambicioso porque implica una inversión enorme, pero también las ventajas, vamos a dejar de extraer el agua, cada año se está abatiendo el manto acuífero dos metros, esto es un tema a futuro (…) para que las próximas generaciones no tengan un problema del agua y que obviamente se aproveche el agua tratada en los procesos de Pemex”, externó el alcalde.

Convenio existente

Dentro de este contexto, el mandatario salmantino señaló que se tiene un convenio con Pemex para la venta de aguas ligeramente tratadas a la refinería de Salamanca, sin embargo se requiere ampliar la capacidad de tratamiento de la actual planta o construir un nueva para poder suministrar el volumen que RIAMA requiere para sus procesos industriales.

“Tenemos un convenio para darle agua cruda, aguas grises medianamente tratadas y se están comprando, Pemex ocupa más de 600 litros por segundo, nuestra planta es de 250, tenemos ahorita 180 litros, la capacidad que tenemos realmente operando, tendríamos que ver de dónde vamos a traer el agua o través de colectores, en la zona sur que se requiere construir un colector para llevarla a la planta tratadora, pero también se requiere ampliar la capacidad de la planta y mejorar la parte técnica incluso construir una planta nueva que dé con la calidad que está solicitando Pemex”, detalló el edil.

A falta de un estudio, su inversión podría oscilar entre 400 o dos mil millones de pesos.

Proyecto metropolitano

La venta de agua tratada a RIAMA podría involucrar a uno o más municipios, debido a que Salamanca comparte mantos acuíferos con Guanajuato, Valle de Santiago, Irapuato y Celaya, por mencionar algunos, por lo que el beneficio pudiera ser regional y convertirse en un proyecto metropolitano en el que otras ciudades aporten al suministro de agua tratada a la refinería de Salamanca.

“Cuando la alcaldesa de Irapuato se enteró de lo que yo estaba proponiendo, nos dijo: 'ahí tenemos el agua', ahora sí que esto no es solamente para Salamanca, es un beneficio para todos, el hecho de que se deje de extraer agua aquí, implica también para todos los alrededores, entonces podemos verlo con Celaya, Irapuato y otros municipios, Salamanca tiene el privilegio de estar en colindancia con 10 municipios”, agregó.

Los estudios y el recurso

“Se tiene que hacer un estudio (…), este no es un proyecto que se me haya ocurrido a mí, tiene varias administraciones y no se ha concretado, a lo mejor había falta de voluntad, el tema económico también es importante, muchos señalan que es de 400 millones, otros dos mil millones de pesos, tenemos que hacer un estudio técnico que realmente qué calidad de agua se ocupa, cómo la vamos a tener y obviamente a partir de ahí hacer el planteamiento”, explicó.

Proyecto viable

Por último, César Prieto indicó que tras presentar el proyecto de manera general al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), se determinó que este era un proyecto viable, por lo tanto financiable al contar con el comprador, en este caso la RIAMA.