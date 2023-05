Conagua sigue revisando convenio "Agua sí para Guanajuato"

La Comisión Nacional del Agua aún revisa temas técnicos para la firma del convenio del Plan B “Agua Si para Guanajuato”, declaró Miguel Ángel Chico Herrera, enlace entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Guanajuato.

Reconoció que a pesar de que se ha comentado que el convenio sería firmado desde enero de este año, se ha aplazado por estos temas técnicos que lleva Conagua.

“Este año deberá de quedar firmado el convenio del plan B agua para Guanajuato, hay algunos temas técnicos que la misma Conagua lo está viendo con el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Gobierno Federal lo están analizando”, dijo.

Enfatizó que los temas técnicos de cómo será el proyecto los está llevando la Comisión Nacional del Agua del Gobierno Federal y saldrá este año el convenio, mientras que en la Secretaría de Gobernación, “estamos viendo el tema jurídico en la Segob, ya se le dio un buen análisis técnico al convenio el cual saldrá a tiempo, será anunciado por las autoridades federales y el gobierno del estado, aún no tengo fechas pero se está solicitando que sea lo más pronto posible, sabemos que es muy importante para Guanajuato”.

Chico Herrera negó que haya municipios en Guanajuato con los cuales no se ha logrado un acuerdo y que este sea motivo del retraso de la firma, “no, no es precisamente con los municipios, es con el Gobierno del Estado y con la Conagua esencialmente quienes llevan el convenio, nosotros en Gobernación hemos sido un puente, un intermediario y vamos bien”.

Recordó que el convenio busca tecnificar los municipios que dependen del sistema de riego 11 en Guanajuato y que dependen esencialmente del agua de la Presa Solís de Acámbaro.

“Se busca surtir de agua a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León principalmente, pero los detalles se darán a conocer en su momento, seguimos en comunicación con el gobierno del estado”.

“El anuncio no depende de mí lo realizarán las autoridades competentes a quienes les corresponde yo solamente sigo el trabajo jurídico que sigue muy avanzado con los aspectos técnicos y en su momento serán las instancias correspondientes quienes lo anuncien”.

El Plan B de Agua Si para Guanajuato fue propuesto por el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para suplir la cancelación de dotar de agua a León de la Presa Solís.

León sufre una crisis hídrica y este año se inició un tandeo terciado del líquido en 97 colonias de la zona norte que son surtidas con agua de la Presa El Palote.