Hackeo a Comisión Nacional del Agua complica trámites a productores guanajuatenses

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- La Comisión Nacional del Agua tiene limitado su servicio debido a que desde el 20 de abril fue hackeado su sistema, lo que ha complicado a los productores con pozos agrícolas hacer sus gestiones para cumplir en pagos y trámites.

Paulo Bañuelos Rosales, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, informó que la Comisión Nacional del Agua tiene cerrado sus servicios porque les hackearon todas sus cuentas, es un desorden; y como Gobierno del Estado les está afectando dicho cierre, porque les están cobrando un apartado que es de un dinero que manda el gobierno federal, y lo asigna en mayo y junio para obras hidroagrícolas para que se transporte el agua cuando se está regando porque en tiempos de lluvia no se puede hacer nada.

“Nos están penalizando con un recurso, pero no se puede arreglar nada, porque la Comisión Nacional del Agua tiene cerrado. Entonces ni para atrás ni para adelante. Y cuando esté en la cancha de la institución, vámonos poniendo, como decía mi papá, en los zapatos de las mujeres y del campo”, detalló.





Agregó que ahora que está cerrado, qué bueno para la Conagua; pero cuando los productores no pueden acudir para regularizar su documentación, ahí sí les pasan a torcer, los perjudican.

Destacó que para estos casos en que está la Conagua cerrada, debería ser una institución sensible, no solamente ser cuadrados porque así lo marca la norma.

Por su parte, mientras algunos productores temen que su información personal pueda ser mal usada por quienes hackearon el sistema, Erasto Patiño Soto, presidente del Consejo Estatal de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos, señaló que desde el pasado 20 de abril en que tuvieron la asamblea, la Conagua ya no tenía el sistema.

Productores agrícolas de todo el estado, mostraron preocupación porque al ser hackeado todo un sistema. | Foto: José González | El Sol del Bajío

“Nos perjudica en todo, porque no hay respuesta para la autorización de las constancias de trámite de aquellas prórrogas que están solicitadas; prórrogas de ampliación del término de concesión, o bien, de solicitudes de los nuevos títulos de concesión”, ahondó.

Enfatizó que, según la información de la Conagua, antes de ser hackeado, son más de cinco mil pozos los que están en ese término, ya sea que solicitan la prórroga de ampliación o los nuevos títulos de concesión.





“Estamos empantanados, porque no nos pueden expedir una constancia de trámite en la Conagua, porque siguen hackeados. Y con la constancia nos autorizan la solicitud de cuota energética: y mientras no se tenga dicha solicitud, la Comisión Federal de Electricidad, no podrá cobrar con el subsidio, sino que les cobran normalmente, con altos incrementos, y quien pagaba 11 mil pesos de luz por el pozo agrícola, están cobrando 30 mil pesos, tres veces más, pero todo porque la Conagua está cerrada porque está hackeado su sistema”, explicó.

Productores agrícolas de todo el estado, mostraron preocupación porque al ser hackeado todo un sistema, las personas que lo hacen podrían estar haciendo mal uso de los datos confidenciales tanto de programas de la Conagua como los datos personales de los productores.