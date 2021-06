Comunidad LGBTIQ+ merecen respeto: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que la comunidad LGBTIQ+ merece ser respetada y señaló que así como ellos, hay también otras comunidades que son víctimas de discriminación, lo cual no debería ser en la actualidad.

“Ojalá que cada día promovamos el respeto no sólo a estas comunidades, sino yo creo que todavía tenemos un ambiente difícil de discriminación de personas en muchos sentidos”.

Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato.

Durante su mensaje dominical a medios de comunicación, el Obispo Enrique Díaz Díaz, dijo que debe fomentarse el respeto, el cual debe partir desde cada persona, de modo a que haya condiciones de igualdad para todas y todos en la sociedad.

“Yo creo que como personas merecen todo nuestro respeto y ojalá que cada día promovamos el respeto no sólo a estas comunidades, sino yo creo que todavía tenemos un ambiente difícil de discriminación de personas en muchos sentidos.

“En nuestras comunidades, en nuestra ciudad tenemos a familias indígenas que yo veo que los tratamos mal, a centroamericanos que están por ahí buscando un trabajo o en algunos lados, tendremos que fomentar mucho este respeto”, dijo el Obispo de Irapuato.

Enrique Díaz Díaz señaló que el respeto no se puede construir con base en agresiones, con lo cual llamó a la unidad social para poder tener mejores entornos para el desarrollo de las personas.

“Hay mucha discriminación en muchos de los sentidos, pero si fomentamos el respeto, pero también el respeto a cada uno, pues el respeto no se gana agrediendo a los demás, el respeto no se gana agrediendo a los otros, creo haremos todo el respeto a estas personas y no sólo a ellos, sino a todas las personas que de algún modo son diferentes en nuestras comunidades, pero tendremos que encontrar las coincidencias para mejorar como sociedad”.