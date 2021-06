Marchan por respeto y visibilidad de la comunidad LGBTTTIQ+

Con consignas como "¡Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y resistencia!” y “¡Odio, violencia discriminación, no son valores de nuestra nación!”, se llevó a cabo la marcha del orgullo gay en este municipio.

Este evento que partió desde el estadio sección 24 ubicado en la calle Ébano y que culminó en el andador Revolución en el centro histórico de la ciudad tuvo la participación de una gran cantidad de jóvenes salmantinos que se sumaron a la causa, cuya finalidad es visibilizar a la comunidad LGBTTTIQ+ y poner un alto a la discriminación que sufre este sector.

Para Ivette Chávez, quien forma parte del equipo organizador de esta marcha, haberse aventurado a realizar este evento fue algo completamente emocionante, pues jamás pensó que aquéllas palabras de broma se convertirían en una realidad que darían la visibilidad a toda una comunidad que durante muchos años se mantuvo en el anonimato en esta ciudad.

En la marcha participaron jóvenes, familias y negocios que simpatizan con la causa, así como miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, que exigieron libertad y respeto para cada uno de ellos y un alto a los actos de discriminación.

Dentro de los mensajes que lazaron a la sociedad se pudieron leer “Libertad es también no esconderte para amar”, “Todos tenemos derecho a amar y ser amados y no por eso ser juzgados” y “Ame al prójimo, si no puede, por lo menos respételo”, fueron parte de las consignas.

Antonio Franco, uno de los organizadores, dijo que con esta marcha se busca obtener un espacio donde sentirse en casa por lo que agradeció el buen recibimiento de la gente y lamentó que todavía existan las faltas de respeto hacia la comunidad generadas por el machismo.

“Para mí representa mucho (esta marcha) porque la gente de la comunidad no tiene quién la defienda, entonces el poder salir a la calle, el sentir tu bandera y mostrar quién eres creo que es lo mejor del mundo y para mí significa muchísimo”, expresó.

Esta es la primera marcha que se realiza de manera formal en Salamanca, es de destacar que años anteriores se trató de realizar un evento de este tipo, sin embargo, la respuesta no fue la misma.