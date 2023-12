Comienzan afectaciones viales por el festival 'Late Salamanca'

27 horas de afectaciones viales se tienen previstas a lo largo del fin de de semana, debido a las presentaciones musicales de la Arrolladora Banda El Limón, Los Acostas y Río Roma, cuyos cierres vehiculares inician hoy en un horario de 15 a 23:59 horas, operatividad que se replicará este sábado y domingo, por lo que se recomendó a la población utilizar vías alternas.





Afectaciones vehiculares comenzarán a partir de este viernes.





El cierre de vialidades tendrá un aproximado de 9 horas, durante ese tiempo, se cerrará la circulación en el centro histórico, por lo que, la ciudadanía podrá utilizar vías alternas como Aldama, Guerrero, Álvaro Obregón, Francisco Villa, Pasajeros, Benito Juárez, Emilio Carranza, para desplazarse a las diferentes zonas de la ciudad. Mientras que, las calles sin acceso vehicular serán Zaragoza, Andrés Delgado, Juárez y Revolución.

La Arrolladora Banda el Limón, será la agrupación que se presente este viernes primero de diciembre, el acceso al campo El Molinito comienza a las 17:30 pm y para mantener un control más estricto al ingresar al recinto, se recibirá un boleto sin costo alguno, el cual no se repartirá previamente y solamente será uno por persona y su única función será para conteo de entradas.





Piden usar vías alternas.





Para el día 2 de diciembre, los salmantinos recibirán en la plaza cívica Miguel Hidalgo a Los Acosta, agrupación de Metal extremo mexicano fundado en el año 1979, y originario de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, entre sus éxitos más grandes destaca; Como una novela, Mi corazón es un vagabundo, voy a pintar un corazón, contra el dragón, Y cómo te va, Deja una rosa en tu balcón, tonto corazón y tienes apenas 16.

El próximo 3 de diciembre, la circulación comenzará a afectarse a partir de las 18:30 horas con el arranque de la caravana navideña, la cual culminará en la plaza cívica Miguel Hidalgo, posteriormente se contará con la presencia de ATL, artista local a las 21:00 horas para luego dar lugar al Encendido del Árbol a las 22 horas, evento que será amenizado por el dúo mexicano Río Roma, formado por los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro en el año 2010 en Tulancingo, Hidalgo.









De esta manera los salmantinos también arrancarán con las festividades navideñas y disfrutarán de éxitos como todavía no te olvido, Por eso te amo, No fue mi intención amarte, Me cambiaste la vida, eres la persona correcta, tú eres mi amor, mi persona favorita, tú me gustas, deberías estar aquí, entre otras.

La circulación volverá a la normalidad a partir de lunes 4 de diciembre y será hasta el 8 de este mismo mes cuando nuevamente se cierren accesos para el concierto de Gloria Trevi.