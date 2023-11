El Secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores dio a conocer que ya se encuentra todo listo para el desarrollo de los cuatro conciertos que se presentarán a lo largo una semana en la zona centro de la ciudad; los dos de mayor convocatoria se realizarán en el estadio el Molinito, mientras los demás serán en la plaza cívica Miguel Hidalgo, para cerrar con ello el festival “Late Salamanca”, evento en el que a pesar de no haber una retribución económica a las arcas municipales, cumpliría con fortalecer las actividades comerciales durante su desarrollo.

El inicio de diciembre marcará una agenda “Arrolladora y “Gloriosa” para Salamanca, con la segunda parte del “Late”, la noche de este viernes se presenta La Arrolladora Banda el Limón en el estadio el Molinito, el sábado 2 la plaza cívica Miguel Hidalgo será testigo de cuando suban al escenario Los Acosta, mientras que el domingo 3 Río Roma hará lo propio luego del encendido del árbol navideño; en el cierre del festival se presenta por primera vez en la ciudad Gloria Trevi, concierto que ha causado mayor expectación y en el que se espera el mayor número de asistentes.

“Quiere venir muchísima gente a ver estos eventos del festival “Late", entonces no vamos a tener el espacio suficiente, nosotros consideramos que para que sea un lugar donde también se tenga la plena seguridad que no va suceder ninguna incidencia y mejorar y no asfixiar tanto el centro de la ciudad van a ser en el Molinito, porque ya teníamos previsto que van a venir a acampar, son bienvenidos a Salamanca, va ser un ambiente totalmente familiar, va ser un lugar donde van a poder disfrutar al 100% estos eventos”, indicó el funcionario.

Durante los eventos, se instalarán algunos contenedores para que la población se sume a la campaña “Uniendo Sonrisas”, por lo que se invitó a quienes asistan a donar un juguete, que será entregado a niños y niñas en situación vulnerable, el próximo día de reyes; “Invitar también que donen un juguete, sabemos que los reyes magos tienen muchísimo trabajo y luego no pueden venir a todos los lugares y vamos a poyar con eso, para que los niños puedan tener un inicio de año y un día de reyes con una ilusión”.

En materia de seguridad además de la presencia de Policía Municipal y Guardia Nacional en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, se ha contemplado contar con seguridad privada al interior del Molinito debido a que los conciertos de mayor convocatoria serán en este recinto.

“En Salamanca lo que estamos haciendo es que la gente salga, que recobre sus espacios públicos, los seguimos invitando para que vengan al festival “Late” (…) estamos viendo el tema de tener seguridad privada al interior, reforzando todos estos temas de seguridad, obviamente van estar los filtros donde no se va permitir ingresar con cualquier objeto que pueda poner en riesgo a la misma persona, como a los demás asistentes, los invitamos que acudan con un poquito de tiempo para que todos pasen”.

Por último, el Secretario del Ayuntamiento aseguró que la plaza cívica no tiene ningún problema estructural, ni falla; luego de que la Asociación de Ingenieros Civiles y Estructuristas del Estado, emitió un dictamen técnico visual de evaluación de la seguridad estructural de la construcción, “obviamente esto se hace con el ánimo de desanimar a la ciudadanía, que se me hace una lástima porque nosotros hemos hecho grandes esfuerzos por traer eventos de talla internacional, artistas de mucho renombre”, concluyó.