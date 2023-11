Cambiarían de sede presentaciones de Gloria Trevi y la Arrolladora

Luego de desestimar el dictamen que realizó la Asociación de Ingenieros Civiles Estructuritas del Estado de Guanajuato y argumentar que el desarrollo de eventos multitudinarios en la plaza cívica Miguel Hidalgo no representa ningún riesgo de daño estructural o colapso; el presidente municipal César Prieto reconoció que las presentaciones artísticas programadas para inicios de diciembre podrían cambiar de sede, situación que atribuyó la necesidad de incrementar el aforo debido a que se espera el arribo de integrantes de clubes de fans de Gloria Trevi y la Arrolladora Banda Limón.

“Para hacer un dictamen de esa naturaleza se ocupa hacer un estudio realmente integral, respecto a las condiciones que tiene sobre todo la estructura metálica, a las trabes, a los pilares y no es, por ahí hay una pequeña grieta, no es una grieta, es un tema donde está el techo como una rajadura, pero no hay un riesgo al final de cuentas es una, déjame checar lo que me están comentando, pero si hay algún riesgo nunca vamos a poner a la gente en una situación de peligro”, declaró el edil.

A pesar de que el dictamen se solicitó a través de la dirección de Protección Civil a petición del Ayuntamiento, por medio del oficio número DPCS/112/2013 de fecha 13 de febrero de 2023 y entregado el día 22 del mismo mes, el Presidente Municipal argumentó no haber tenido ninguna retroalimentación o conocimiento del dictamen técnico visual sobre la evaluación de la seguridad estructural de la plaza cívica Miguel Hidalgo. “No, nos han dado el conocimiento, pero déjame lo checo, quién lo solicitó, déjame checarlo”.

En este aspecto, puntualmente reconoció que un siempre se contempló un cambio de sede como plan “b”, en atención al requerimiento de aforo, más no de seguridad; "siempre, en el caso si hay un plan “b”, no tanto, no es un tema de riesgo, es un tema del cupo que pueda llegar a tener, sabemos que la plazoleta Hidalgo tiene un cupo limitado, hemos estado recibiendo noticias de que va haber gente del club de fans, tanto de Gloria Trevi como de la Arrolladora que van a venir incluso en camiones y que algunos incluso van estar ahí acampando para ocupar el lugar y eso obviamente nos obliga a prever una situación distinta para poder tener un espacio que pueda tener el cupo suficiente y uno de ello es el Molinito que también pudiéramos hacerlo y al final estaría todo en el centro, estarían también los comercios y sería incluso más factible y es algo que vamos a revisar obviamente”.

Sin retribución económica arcas municipales

A diferencia de la última feria que se celebró en la ciudad en 2018, tuvo una retribución económica de un millón de pesos, tras la inversión de 10, el recurso que se ejercerá en el festival “Late Salamanca”, será a fondo perdido, luego de que el mandatario salmantino dijo que la derrama y generación económica será únicamente para el comercio y algunos servicios.

“En este momento no hay, porque como saben es gratuito totalmente los puestos que están aquí en Salamanca que son salmantinos, son totalmente gratuitos, no hay una recuperación como tal porque la recuperación estaba prevista en el tema de que fuera en el Ecoparque, dónde iba haber un control, un acceso controlado, iba haber incluso venta de entradas, pero lo que hemos visto es que es un éxito totalmente, la gente está contenta, obviamente los comerciantes, niñas, niños están aprovechando también el tema de los juegos gratuitos y ese es el propósito que teníamos nosotros”, concluyó.