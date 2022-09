Comienza primera etapa de instalación de luminarias

Alejandro Menes, titular de la dirección de servicios públicos municipales, comentó que ya se han estado aplicando las primeras luminarias que se han recibido en el municipio, siendo ellas la mayor parte aplicadas en la zona sur del municipio.

El titular de la dirección de servicios públicos municipales, Alejandro Meneses detalló que desde el 15 de agosto que se iniciaron con la instalación de luminarias en su primer etapa, en la zona sur, se estarán llevando a cabo la instalación de más luminarias en diversas zonas del municipio.

En lo que corresponde a la primera etapa de instalación se llegaron un total de mil 500 luminarias al municipio, y conforme pasen las semanas estarán llegando más luminarias que se instalarán en la ciudad.

“Ya casi llegamos al cerrito, estamos a días de llegar ahí, comenzamos el 15 de agosto con la colonia reforma, del río hasta el sur, vamos a llevar hasta el libramiento, en la primera etapa, ya llegaron mil 500 luminarias, llegaron 1370 luminarias led de 60 watts y 200 focos, entonces tenemos un poco más de mil 500, y esta semana llegarán otras 500 y nos irán llegando por remesas”, dijo.

El funcionario destacó que llegarán a todas las colonias. El municipio lo tienen repartido en cuatro cuadrantes, en cuanto al segundo cuadrante, en cuanto a la zona rural, ya terminaron con la instalación de luminarias e la comunidad Cuatro de Altamira, La Labor, colonia Cuatro de Altamira, y venimos en el sector rural.

En el cuadrante cuatro, ya empezamos en la colonia Profesionistas, El Durazno; en lo que es en el primer cuadrante, ya arrancamos con Bellavista; llevamos instaladas cerca de 600 luminarias, hemos rehabilitado 300 de las que parecían fundidas, para ello primero realizamos el procedimiento de revisar circuitos, quitamos sarro y si no prende, la cambiamos, en cuando llegamos al taller, nos certificamos de nueva cuenta para saber si funcionan o no, ya que no podemos dar el lujo de derrochar luminarias”, dijo.

El principal problema por el cual se presentan estos fallos es de luminarias de mala calidad y el robo de cableado, además comentó que llegarán más luminarias para bulevares además de reflectores para glorietas, canchas deportivas y zonas en donde se ameriten.