Comerciantes del mercado Tomasa Esteves marcharon por la paz

Ante el evidente hartazgo por la ola de inseguridad, comerciantes del mercado Tomasa Esteves , realizaron marcha por la paz colocando ofrendas en puntos donde se registraron ataques armados.

Con una cifra aproximada de ocho comerciantes víctimas de la inseguridad y más de 30 hechos dolosos tan sólo en el mes de junio, comerciantes, externaron su hartazgo ante esta ola de inseguridad.

Cerca de 50 comerciantes de diversos giros, se dieron cita en las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves en donde realizaron una marcha por la paz, exigiendo a los tres niveles de gobierno mayor seguridad y garantías para que los integrantes de este sector puedan trabajar sin riesgo alguno.

La marcha realizada por los comerciantes es con la finalidad de solidarizarse y entender que todos los comerciantes se encuentran bajo el mismo objetivo.

“Si no nos cuidamos y solicitamos de manera ordenada y respetuosa a nuestros gobernantes que nos cuiden, no sabemos a dónde vayamos a parar; desafortunadamente estos hechos han golpeado muy fuerte a Salamanca; realizaremos ocho ofrendas en honor a los ocho comerciantes que han sido acribillados, esto es una manera pacífica sin tratar de ofender a nadie y es con la finalidad de que los compañeros comerciantes sepan que no están solos”, explicó el comerciante Juan.

La marcha realizada por los comerciantes tuvo a bien iniciar sobre la calle Sánchez Torrado entre Insurgentes, tomando la Avenida del Trabajo, para incorporarse a la calle 5 de Mayo, en donde se realizaron las ofrendas en los distintos lugares en donde se presentaron los distintos hechos de alto impacto. De igual manera por medio de un sacerdote bendecir los lugares de los hechos delictivos.

La marcha por la paz concluyó en las inmediaciones del jardín principal exigiendo la paz que por años se ha arrebatado en el municipio de Salamanca.