Comerciantes advierten que sus ventas no mejorarán

Los comerciantes ubicados en la calle Sánchez Torrado advierten que las ventas no mejorarán en el período de la Semana Santa, debido a las reparaciones que se están realizados en la cercanía del mercado Tomasa Esteves y las recomendaciones de no asistir a concentraciones de gente para prevenir la entrada del covid-19.

Asimismo algunos de los comerciantes comentan que sus ventas han bajado en un 50% desde noviembre del año pasado hasta lo que va de este año y que no esperan recuperarse debido a la contingencia sanitaria que vive actualmente el país y el estado.

"No creo que nuestras ventas suban para la semana santa, pues con la recomendación de quedarse en casa pues muchas personas que han entrado en psicosis van a empezar sea quedar en sus hogares y no nos van a venir a consumir y si a eso le sumamos la situación por la que atraviesa nuestro municipio en la actualidad pues no esperamos recuperarnos para esta semana santa y ahí está”, dijo Margarita Cruz.

Con las obras realizadas a las cercanías del mercado y con la pandemia suscitada en este 2020 los comerciantes han perdido la esperanza de que sus ventas aumenten para la semana mayor de Salamanca ya que dijeron que otros años se recuperan durante esa temporada.