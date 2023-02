Colectivo Regla Rota innovará actividades alusivas a la lucha de mujeres por el 8M

El Colectivo Regla Rota se encuentra preparando actividades para la lucha de los derechos de las mujeres, en donde invitan a todas las mujeres a que se sumen a esta lucha con rumbo al ocho de marzo.

El próximo viernes estarán proyectando una película que trata sobre el caso de una mujer desaparecida.

El Colectivo Feminista Regla Rota dio a conocer las acciones que se estarán realizando en el marco del 8M, en el cual se invita a las mujeres y a colectivos afines para poder sumarse en la lucha de los derechos de las mujeres trabajadoras.

Aydalí, Paulina y Patricia Vega, integrantes del Colectivo Feminista, explicaron que dentro del marco del 8M se están realizando las acciones correspondientes para poder coordinar los eventos que se llevarán a cabo antes y posteriormente a la marcha del ocho de marzo.

Invitan a las mujeres y asociaciones afines a formar parte de la marcha del 8M.

“Damos con inicio a nuestras jornadas este viernes, tenemos el análisis sobre la película que trata sobre el tema de desaparecidas por los temas que trata, porque son temas que nos duelen a todas, aunque no lo sintamos cercano porque no nos pasa en nuestra gente que queremos, el dolor ahí está, no se va y a todas nos duelen las muertas y desaparecidas, es triste ver que cada año luchamos por más en lugar de que disminuya y nos da más miedo día con día”, explicaron.

Las integrantes del Colectivo buscan que esta marcha sea diferente, distinta a solamente realizar esta manifestación de manera pacífica, en donde invitan a todas las mujeres que tengan alguna propuesta o iniciativa será tomada en cuenta para participar en el 8M para que sea un día totalmente diferente.

“Estamos organizándonos para después de la marcha, en donde además de realizar el tradicional tendedero en donde pueden colocar la imagen de su acosador o violentador de manera anónima pueden colocarlo; de igual manera pueden sacar su artista e ir vestidas de alguna temática referente al día”, explicaron.

El ocho de marzo es una fecha en donde se reivindica la igualdad entre los hombres y mujeres, además de la lucha por los derechos para las mujeres tanto laborales y sociales, por lo cual ese día se lleva a cabo esta marcha por y para las mujeres, buscando que sea un día en donde las mujeres puedan sentirse seguras al salir a la calle.