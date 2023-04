Cmapas no multan pero si invitan a no usar el agua de manera incorrecta

En el tema de la gente que desperdicia el agua la hora de lavar su carro banquetas o hacer otra actividad del hogar el presidente de comité de agua potable y alcantarilladlo del municipio (CMAPAS) Ulises Banda Coronado dijo que aún no tienen la facultad para multarlos pero sí se acercarnos a ellos y darles la información de lo que produce el desperdiciar el agua.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El presidente dijo que si llegan reportes de la gente que hace mal uso del agua, pero al no poder multarlos lo que hacen es acercase a la persona entregarle un folleto sobre las consecuencias ambientales que tiene el desperdiciar el agua, y esto a funcionado ya que la gente toma conciencia y lo deja de hacer.

En el tema de la gente que lava su coche dijo que en la actualidad existen hidrolavadoras con buena tecnología y que estas bombas de presión no gastan la misma agua son bombas que gastan poco liquido y que también son más accesibles de comprar que años atrás, sin embargo dijo que es importante tener en cuenta el no gastar agua de mas a la hora de lavar sus vehículos.

También menciono que una vez que se visita a la gente que hace un uso indebido del agua está ya no vuelve a repetir la conducta “yo creo que la gente sí tiene conciencia y deja de tirar el agua y desperdiciarla en cuanto nos acercamos a invitarlos a que no la tiren, además de que tenemos campañas permanentes de concientización, en donde invitamos a chicos y grandes a no desperdiciar este vital liquido.