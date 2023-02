Cierran 40 establecimientos afiliados a la Fecanaco ante extorsiones

A consecuencia de las extorsiones en Salamanca, el vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco), Francisco Javier Gonzales Mijes reportó el cierre de 40 establecimientos en el periodo de diciembre de 2022 a enero de 2023, situación que afecta principalmente al comercio al por menor en la localidad, en la que se tiene un registro de cuatro mil 503 unidades comerciales.

“El rubro de extorsiones ha ido a la alza, desafortunadamente no hemos podido establecer un establecer un mecanismo de control con los tres niveles de gobierno y hemos tenido a últimas fechas un aumento considerable en este delito; hemos realizado acompañamientos con personas que han ido a denunciar ante la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público del fuero común (…) muchos han cerrado, entre finales de 2022 y principios de este año tenemos un número considerable de los que están afiliados a nosotros son entre 30 y 40 negocios que ya no volvieron a abrir”, externó el representante comercial.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De esta manera, el representante de Fecanaco reveló que los modos de operación de extorsión han cambiado, primero era el mecanismo telefónico, sin embargo, posteriormente comenzó a ser más presencial, ahora personas pasan a dejar cartulinas o escritos en los que solicitan a sus se comuniquen a un teléfono, el cual de acuerdo a investigaciones ya se tiene rastreado y no pertenece al municipio, pero es de un municipio cercano.

Local En 2022 crecieron extorsiones en un 77%

“Se está trabajando coordinadamente con la Fiscalía, hemos visto que hay mayor presencia pero hace falta más trabajo de inteligencia e investigación, obviamente los responsables ahí están, el modus operandi sigue siendo el de los jóvenes, son personas jóvenes hemos entregado incluso videos, en donde llegan dos jóvenes en una moto, uno se baja, el otro lo espera dejan en este caso las cartulinas o las notas amenazantes para que se comuniquen a un número telefónico que esa es la modalidad que traen ahorita, pero le pedimos a la gente que tenga calma, pero como sabemos trastoca todas las cuestiones familiares”, explicó.

En este sentido, González Mijes asentó que en el sector comercial se han afectado a todos los giros desde la venta de productos cárnicos, panaderías, ventas de tarjetas de celulares, tortillerías, papelerías, tiendas de abarrotes, así como en comercios pequeños en los que los delincuentes exigen cantidades extraordinarias a los propietarios, en donde afirmó se ha desatado una ola de extorsiones.

“Fue un aumento considerable, aunque no me gusta comprometer a las personas que valientemente acuden a los órganos de procuración de justicia a denunciar, por eso no podría dar datos más precisos, si hubo un amento, eso ya lo hemos consignado esperemos que ya también empiece a trabajar el Observatorio Ciudadano que podrá darnos datos y obviamente consignará este tipo de eventos”, concluyó.