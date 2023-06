Ciclo agrícola aún se puede salvar: Bañuelos

IRAPUATO, Gto.- A pesar del retraso de las lluvias, en Guanajuato aún se está a tiempo para salvar el ciclo agrícola, pues los productores de temporal también retrasaron sus siembras, en tanto que las de riego no han tenido afectaciones y por ahora están fuera de riesgo.

Paulo Bañuelos, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, aseguró que por el momento no hay afectaciones severas en el campo estatal, puesto que los productores, quienes ya se han acoplado a que las lluvias están llegando tarde, retrasaron su siembra de temporal, en tanto que los de riego no han tenido afectaciones.





Los campesinos están trabajando contra las plagas.





“En los cultivos de riego no hay de nada de qué preocuparse, el pronóstico es que va a llover bien en la última semana de julio y todo agosto y parte de septiembre y con eso vamos a poder hacer que se llenen los bordos que hacemos cada año”, dijo en entrevista el funcionario estatal.

Paulo Bañuelos comentó que en Guanajuato, además, se han asegurado 225 mil unidades de producción, justamente para que en el estado no haya afectaciones fuertes, en caso de que las lluvias no pudieran llegar como se tiene pronosticado.

“No hay de qué alarmarse si en este momento no llueve o si la siembra y la cosecha no se dan como esperaban, por eso el gobernador ya anunció las 225 mil unidades de producción que se está asegurando y también que les está pidiendo a los municipios que nos ayuden, porque tenemos que aseguran más superficie, no solamente las 225 mil unidades que se aseguran, pero confiamos y estamos a tiempo para que sea un buen ciclo”, refirió.

Respecto a los casos de animales muertos, en donde los dueños de éstos lo atribuyen al calor, como sucedió en comunidades de Irapuato, Paulo Bañuelos dijo que verán la manera de cómo ayudarlos, pues la política estatal es “no vamos a dejar solos ni solas a las mujeres del campo y si ya se murieron algunos animales, que no tengo el reporte, que me lo hagan llegar y con mucho gusto apoyamos”.

No obstante, Paulo Bañuelos reconoció que la falta de lluvias ha propiciado la aparición de plagas, como el gusano cogollero, el gusano trozador y el pulgón amarillo, por lo cual ya se está trabajando en su erradicación.





Los cultivos se están dando en los que son de riego.





“Sí se están incrementado las plagas y por eso firmamos el convenio con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajauto, está el equipo trabajando y viendo el sorgo, el gusano cogollero, porque tenemos que ver todo eso para que la producción de los cereales sea la adecuada”.