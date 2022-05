César Prieto no irá por Gobernatura en 2024

A pesar de haberse descartado como aspirante a la gubernatura en 2024, el alcalde César Prieto dijo podría analizar la posibilidad de reelegirse como presidente municipal para el siguiente trienio; entre los nombres de los posibles candidatos de Morena para la candidatura del estado se han mencionado diversos nombres, entre los que destacan el del Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla, el diputado Ernesto Prieto Gallardo y Ernesto Prieto Ortega titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

“Me descarto (…) entiendo que muchos se tapan y están esperando a que los señalen; yo en mi caso si digo yo quiero trabajar aquí, yo no aspiro a una gobernatura, yo quiero trabajar bien para Salamanca y lo demás ya vendrá”, externó el edil.

Nosotros como Morena y miembros de una cuarta transformación coincidimos en que en Guanajuato se han hecho cosas

A pesar de ello, el mandatario salmantino no cerró la posibilidad de contender nuevamente por la presidencia municipal para el periodo de 2024-2027, de acuerdo al poyo que pudiera recibir de la ciudadanía y propiamente de los electores en el siguiente proceso. “En este momento creo que tengo muchos pendientes, concluir lo que nos comprometimos estos tres años y si veo que hay algún pendiente más y que todavía tengo la aprobación de las personas y que también familiarmente no me complica las cosas, es lo que he platicado con mi esposa porque no crean que no lo hemos pensado, pero en este momento es un proyecto de tres años donde queremos dar lo mejor”.

En cuanto a que los candidatos de Morena por el estado de Guanajuato pudieran ser su hermano o su padre, César Prieto no los descartó e incluso mencionó que también podría haber otros aspirantes y que quien sea el candidato tendrá el apoyo total del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Nosotros como Morena y miembros de una cuarta transformación coincidimos en que si bien en Guanajuato se han hecho cosas, creemos también que hay muchas necesidades, el proyecto que encabezamos tiene la oportunidad de gobernar el estado de Guanajuato y hacer un buen papel (…) hay muchos compañeros, yo no me atrevería, hay mucha capacidad, calidad humana, mucho trabajo y experiencia en varios compañeros Senadores, Diputados, que están trabajando incluso hay regidores, no podemos despreciar a nadie, pero sé perfectamente que quién abandere la candidatura a gobernador tendrá el respaldo de todos los compañeros de Morena”, afirmó.

Guanajuato será de Morena en 2024

Al cuestionar al presidente municipal sobre la probabilidad de que Morena gobierne el estado, manifestó que este movimiento haría un buen papel por lo que espera que en la próxima jornada electoral se de este cambio luego de tres décadas consecutivas de gobiernos panistas.

“Esperamos que Guanajuato sea de Morena (…) nosotros jugamos a ganar, queremos transformar el estado de Guanajuato, como lo digo reconozco que el gobernador Diego Sinhue ha sido muy sensible a las necesidades de los guanajuatenses, sabemos que ha tenido tiempos complicados por la pandemia al igual que todo el país, pero creemos que Guanajuato merece un cambio de visión, creo que Morena podría hacer un muy buen papel en el estado de Guanajuato”, concluyó.