A pesar de mantenerse la veda por el proceso electoral del proceso de revocación de mandato, Salamanca continúa con las gestiones de atracción de empresas, así lo informó el presidente municipal, César Prieto, al señalar que se sostienen acercamientos con una empresa interesada en instalarse en la ciudad que generaría cientos de empleos y que pudiera anunciar su construcción este mismo año.

En este sentido, el edil externó que se mantienen los acercamientos con posibles inversionistas que puedan llegar a instalarse al municipio, por lo que a lo largo de este 2022 pudiera darse mayor información sobre la llegada de más industria.

César Prieto mantiene acciones para atracción de empresas.

“Estamos hablando con una grande que generaría varios cientos de empleos, ya se está trabajando con ellos, de entrada Salamanca no requiere mucho para convencer, la misma gente se acerca, pregunta que desean invertir por la posición logística que tiene el municipio en el corredor industrial”, refirió.

A pesar de no dar a conocer el nombre o ramo a que se dedica esta empresa, el mandatario salmantino adelantó que no se trata de otra inmersa en el sector automotriz. “Es de lago que ya está instalado aquí en el municipio. Yo creo que también están lo viendo un clúster de otro tipo, no es automotriz, pero es algo que viene a fortalecer esta industria y Salamanca podría convertirse”.

En cuanto a las especulaciones salariales, el alcalde argumentó que esta es una parte fundamental que se está tratando con los interesados, a efecto de generar fuentes de empleos bien remuneradas para los salmantinos, sin embargo dijo que si todo sale bien el anuncio oficial de esta empresa podría darse este mismo año.

“Lo que queremos cuidar mucho es que sean trabajos remunerados de una manera que los ciudadanos no se vean perjudicados y que crean que estamos trayendo inversión con una línea que no respeta al trabajador, con un salario muy bajo (…) en este mismo año pudiéramos anunciar la construcción de esta nueva empresa”, puntualizó.

Finalmente y sin dar mucho detalles al respecto, César Prieto destacó que no sólo ha quedado en el interés de solicitar información o algún trámite de parte de la empresa en cuestión la cual en entrevista dejó entrever que podría tratarse de una empresa transnacional. “Lo más importante es el predio ya se está viendo, va bien ya tenemos un acercamiento, hay un interés ya fueron a visitar un predio en particular les interesó y muy probablemente podamos estar anunciando algo pronto”, concluyó.