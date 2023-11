Proyectos de Salamanca cuentan con validación de SCT y resolutivo de Semarnat

A pesar de que los proyectos ejecutivos referentes a obras de movilidad en Salamanca se encuentran validados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM), no los ha aprobado, con lo que se ha retrasado la gestión para la asignación de recursos de hasta mil 800 millones de pesos de la cartera que se presentó al Estado en noviembre de 2022, situación que reiteradamente el presidente municipal César Prieto atribuyó a falta de voluntad política.

Ante esta situación el edil explicó que ante la falta de validación y recursos se podrían haber inaugurado otros tres o cuatro proyectos similares al paso superior vehicular de la calle Héroes de Cananea, en los que se invirtió un recurso municipal de 100 millones de pesos.

“Yo creo que si hace falta el tema de la voluntad, yo lo he dicho Salamanca durante muchos años hemos visto pasar obras a todos los municipios y a salamanca no llega nada (…) creo que es un tema incluso electorero, porque querían asfixiar a Salamanca, que no hubiera una obra importante”, externó

Por su parte, Roberto Muñoz Robles director de Obra Pública señaló que los proyectos presentados a la SICOM ya cuentan con la validación de la SCT e incluso en el caso de la ampliación del paso superior vehicular hacia la comunidad de Mancera se recibió el resolutivo ambiental validado de parte de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que comprueba que los proyectos ejecutivos entregados están debidamente elaborados.

“Semarnat nos dio el resolutivo ambiental validado, ya tenemos también validación de la SCT, lo único que falta es el recurso, ya está listo ese de Mancera y también la vía Sol tenemos validación de SCT, pero bueno solo faltaría el recurso (…) si estuvieran mal hechos, no estuvieran validados por la SCT, así se las pongo de fácil, obviamente todavía está en revisiones por parte de la Secretaría de Infraestructura de Guanajuato, nos han atendido muy bien pero todavía estamos en talleres de validaciones, ya de detalles mínimos, si estuvieran mal hechos, así se las pongo fácil la SCT revisa a detalle y ya están validados, falta la validación de Guanajuato, pero hemos estado con rebotes, pero yo abogo a que siga habiendo esos talleres y de comunicación para poder validarlos”, detalló el funcionario.

Respecto a la entrega y atención a las observaciones de los proyectos ejecutivos, Muñoz Robles dio a conocer que este proceso se inició desde hace un año; “tiene una año que fueron entregados, en noviembre fuimos incluso con el secretario Tarsicio, estuvo el Alcalde, los Subsecretarios, ahí mismo se les entregaron los cinco proyectos, ya nos revisaron los cinco, ya se regresaron otra vez a SICOM con las correcciones, pero prácticamente ya están para validar, ya nada más es que nos apoyen con los últimos talleres”.