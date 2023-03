Cerca renovación de representantes populares en colonias y comunidades

En torno a la elección de representantes de colonias y comunidades salmantinas, el Secretario del Ayuntamiento Guillermo Flores García indicó será el propio alcalde quien de a conocer las fechas en que se realizará la renovación de estas figuras de representación popular pendiente desde hace un año, debido a que no se contaba con la instrumentación jurídica para delimitar las demarcaciones y funciones de cada uno de los representantes.

Se tendrá en cuenta la demarcación de colonias y comunidades

Respecto al tema el Secretario del Ayuntamiento recordó que, al recibir la administración pública se percataron de que este proceso no se había llevado de manera adecuada por años, por lo que al revisar la normativa de la Ley Orgánica Municipal se detectó el establecimiento de una forma muy general las obligaciones que tienen estás personas que deben ser un enlace con la administración municipal y las comunidades que se encuentran más alejadas e inclusive en las colonias.

Aunado a ello, el funcionario señaló que se detectó el desarrollo de funciones en las cuales no tienen injerencia las figuras delegacionales, principalmente en el uso de los sellos; más allá de su función de recoger las demandas ciudadanas cómo la falta de pavimentación, la falta de servicios públicos e incluso el señalamiento a funcionarios en presuntos actos ilegales; lo anterior bajo un trabajo honorífico, el cual no tiene un sueldo.

“Aquí en este tema, decirles que estamos en la elaboración de un reglamento para poder tener una normativa que establezca cuáles son los límites y las funciones, en los recorridos que hemos estando realizando previo a esta elección hemos detectado que en diversas comunidades tienen funciones muy diferentes y que inclusive se ha hecho de lo que son los delegados una figura como si fuera una autoridad única dentro de la misma zona, no debería de ser así porque a veces se está condicionando el uso de los sellos o el mismo sello lo usan para actividades que no son las que les corresponde como cuestiones de fe, derechos, inclusive recaudatorios que no es un tema para el cual están hechos los delegados”, explicó.

Sus funciones estarán debidamente definidas para no caer en acciones indebidas

Así mismo indicó que las demarcaciones se delimitarán de acuerdo a los recorridos que se han hecho, en el que se busca que los representantes tengan un sentido de pertenencia en la la búsqueda del crecimiento y mejora de la calidad de vida de todas las personas.

“Para que venga un representante de la colonia que diga en mi colonia hay 50 luminarias fundidas, no están bien hechas las guarniciones, estás deteriorado el pavimento y nosotros con los recursos propios estarlos arreglando”, concluyó.