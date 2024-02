Canelo ha sido adoptado a dos meses de su heroico acto

A dos meses de haber salvado a despachadores de una gasolinera en la Comunicación Norte, y sufrir una lesión en una de sus patitas, el lomito Canelo, por fin fue adoptado por María del Carmen Gasca Montenegro.

“No quise regresarlo a la gasolinera porque si realmente si nos damos cuenta, si en dado caso a que quieran regresar a realizar daño ahí en la gasolinera, se van a ir directo con él a matarlo y por eso no quisimos devolverlo; yo vi que no es un perrito que no merece regresar a la calle y exponerlo por gente que no es recíproca. Me encariñé con él y por todo lo que pase no me iba a ser posible soltarlo tan fácil, después de dos meses ya medio convive con otros animales que tengo en mi casa”.

A dos meses de su heroico acto realizado en una gasolinera ubicada en la Comunicación Norte en donde evitó que se registrara un asalto a los despachadores, recibiendo un impacto de arma de fuego en una de sus patitas delanteras.

Tras realizar este acto heroico fue llevado a una veterinaria ubicada en la avenida Sol en donde se atendió a sus lesiones en donde rescatistas salmantinos quienes solventaron los gastos que se registraron en la recuperación del lomito.

“Toda fractura viene siendo lo mismo, ahorita que hace frío si presenta un problemas en su patita pero eso ya va a ser crónico y sabemos que esto va a seguir pasando cada vez que refresque porque hay dolor y todavía hay inflamación pero ante ello, el ya está desinflamado ya está feliz, ya su vida la puede hacer más que normal por toda la casa, come muy bien”, comentó.

En este sentido los animalistas se encuentran en espera de poder realizarle un homenaje y reconocer la gran labor que realizó Canelo, al defender a los despachadores.