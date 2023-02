Cambio en política agroalimentaria atentaría contra el campo de Guanajuato: Bañuelos

El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, dijo que la falta de recursos federales han puesto en riesgo al campo en el estado.

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato aseguró que un cambio en la ideología política del estado podría traer graves consecuencias para el campo, pues aseguró que para ello no es el tema principal.

Y es que, en cuatro años, el gobierno federal dejó de enviar entre dos mil 400 y dos mil 800 millones de pesos, recurso que era destinado para el fortalecimiento del campo y para otorgar apoyos a productores del estado.

Al ser cuestionado sobre si de cara al 2024, a Guanajuato llegará un gobernante de otro partido político que no fuera de Acción Nacional afectaría al proyecto de desarrollo que se tiene en el campo, el funcionario estatal fue tajante y dijo que “no se debe permitir que le den en la madre al campo, como lo han hecho en otros estados”.

“Puede haber varios partidos políticos, pero por supuesto que no vamos a dejar que tomen Guanajuato para que le den en la madre, como le están haciendo en todo México. Eso es lo que no debemos hacer, dejar que estas cosas las usen como temas políticos, como lo han hecho en el tema del agua, en el que no hay ni un solo peso para su cuidado en Guanajuato”, mencionó.

El funcionario estatal recordó que pese a que desde 2019 no ha habido recursos federales, en Guanajuato no se han escatimado recursos para el campo, pues no sólo se incrementó de 700 millones a mil millones anuales, lo cual ha impulsado el desarrollo del campo en Guanajuato.