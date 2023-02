Recorta gobierno federal 2.400 mdp al campo de Guanajuato

En cuatro años, el gobierno federal dejó de enviar entre dos mil 400 y dos mil 800 millones de pesos, recurso que era destinado para el fortalecimiento del campo y para otorgar apoyos a productores del estado.

Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, dijo que este recorte, que al año sería de entre 600 y 700 millones de pesos, están afectando a varios rubros, desde la tecnificación del campo hasta que los campesinos puedan adquirir equipos, como tractores o secadoras, por ejemplo.

“Por supuesto que nos ha afectado, no hay recursos para la capitalización, la capitalización de las unidades de producción, para mejoramiento genético, para apoyos de sembradoras, para apoyos de un tractor, para apoyos para semillas, no hay ningún apoyo desde hace cuatro años”, dijo en entrevista el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato.





El sector agroalimentario en Guanajuato es la segunda actividad económica en importancia.





Paulo Bañuelos adelantó que para 2023 tampoco llegarán esos recursos que se tenían todavía en 2018 y que permitieron que el campo local se desarrollara, pues con ese recurso se podía concurrir, es decir, que los municipios o el gobierno del estado, inclusive los propios productores, ponían una parte y con el recurso federal completaban lo que faltaba y con ello eran más las personas beneficiadas.

Por ello, el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural dijo que la noticia de que en 2023 Guanajuato se sumaría al programa nacional de entrega de fertilizantes, aunque viene bien, calificó esto como un tema meramente electoral.





Algunos campesinos se quedaron sin apoyos para maquinaria.





“Por obvias razones ya van a entrarle al tema de repartir fertilizantes, porque ya se viene el tema político, hay que ser más astutos, ¿por qué no apoyaron durante los tres o cuatro años que tiene este gobierno federal?”, cuestionó Paulo Bañuelos.

Dijo que Guanajuato ha destinado anualmente 200 millones de pesos para la adquisición de fertilizantes, por lo cual antes de que el gobierno federal echara a andar ese programa, en el estado ya se atendía éste que es uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los campesinos en 2021 y 2022, a causa de las tensiones internacionales por el conflicto entre Rusia y Ucrania.









Además, el funcionario estatal recordó que desde 2019, en Guanajuato no se han escatimado recursos para el campo, pues no sólo se incrementó de 700 millones a mil millones anuales, cifra que no disminuyó ni siquiera durante la contingencia sanitaria, lo cual permitió que el agrícola fuera el sector que no detuvo su actividad en pandemia, pero además logró posicionarse como el segundo clúster con mayor dinamismo económico, por debajo del automotriz.

Bañuelos Rosales explicó que de esos mil millones de pesos, 400 millones los estarán destinando para arreglar los caminos en las comunidades rurales, una de las exigencias que año con año se atiende, para que puedan sacar sus cosechas y comercializarlas.