Busca federación resarcir desigualdad social en Guanajuato

Guanajuato cuenta con seis de los 50 municipios prioritarios, en cuyas colonias con mayor incidencia de homicidios dolosos se recuperaron más de 120 niños que acudían a la escuela, así como la integración de personas a programas sociales, con la finalidad de inhibir conductas antisociales, así lo informó el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el Gobierno de Guanajuato, Alberto Reyna Bravo.





Se ha detectado como principal detonante de conductas antisociales.





A través del equipo de Gobierno Federal desde la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Secretaría de Bienestar, SEP, se trabajó en la búsqueda de las causas de incidencias delictivas, principalmente en homicidios en los municipios de Salamanca, León, Celaya, Valle de Santiago, Salvatierra e Irapuato.

“Nos coordinamos para irnos a las colonias más conflictivas dónde hay mayor homicidio doloso, para buscar las causas, estábamos buscando personas mayores de 65 años que no tuvieran su pensión, alumnos que no estuvieran en la escuela, lo s integramos en ese momento desde educación básica, hasta media superior, y también personas con algunas necesidades ya sean de discapacidad, nos replegamos en estas colonias que fueron las más violentas de todo el país y recuperamos más 120 niños que no estaban yendo a la escuela, ya la Secretaría de Educación de Guanajuato va retomarlos”, indicó el funcionario.





En Salamanca se tienen detectadas 11 colonias prioritarias.





En este contexto explicó, que estás acciones se realizaron en función de conocer la naturaleza de los hechos e incidencia delictiva, así como resarcir la desigualdad social en los municipios y colonias prioritarias dónde hay mayor incidencia.

“Más que nada se genera por falta de oportunidades, falta de empleo, de personas que no tienen lo básico para vivir, tratan de buscar el camino más fácil, por ello damos un abanico de opciones dentro del Gobierno Federal está el programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para integrar aquellos jóvenes que tal vez estén delinquiendo o haciendo cosas que no se deben, integrarlos durante un año en el que el Gobierno Federal les va estar pagando para que se capaciten y así puedan generar un pequeño negocio, nuestra función primordial es dar oportunidades”, indicó.





Se recuperaron 49 alumnos.





Así mismo dio a conocer que, está es la segunda vez que se realizan estas acciones en el estado, en unos meses se programa que se haga un tercer recorrido por parte de las instancias federales en Guanajuato buscando a personas que más necesitan el apoyo.

En cuanto a las colonias y comunidades identificadas como prioritarias, están el Pitayo, Loma Pelada, Zona Centro, Nativitas, Valtierrilla, Guanajuato, Arboledas de Ciudad Bajío, Cerro Gordo, San José de la Montaña y la 18 de Marzo, en las que se rescataron 49 alumnos de nivel básico.