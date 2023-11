Necesario agilizar funcionamiento de centros de verificación vehicular: César Prieto

A dos años de que Salamanca firmó el convenio del programa Proaire, se han implementado algunas estrategias en coordinación del Estado y la Federación, sin embargo, existen algunas áreas en materia del mejoramiento a la calidad del aire que han sido una asignatura pendiente debido a varios factores, en este aspecto, el presidente municipal César Prieto identificó la falta de operación de centros de verificación vehicular que fueron cerrados a inicio de año debido que sus concesionarios no cumplieron con las adecuaciones establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).





Desde inicios de año en Salamanca operan tres.





“Es dar cumplimiento al convenio, entre ellos por ejemplo tiene que ver con lo de verificar los vehículos que también ahí tenemos un beneficio a través del Fondo Ambiental (Foam), ahorita en el tema de cuarta celda que es un tema ambiental de lo que estamos trabajando aquí en Salamanca, ya estamos en los últimos pasos para poder clausurar la tercer celda e iniciar los procesos en la cuarta para evitar también el tema que veíamos de los lixiviados, que no son lixiviados me dicen que son temas que también tienen lixiviados porque es agua sucia pero que está afectando a predios aledaños y eso ya nos urge clausurar la tercer celda e iniciar la cuarta para evitar que se sigan dado este tipo de situaciones.





Existe un padrón vehicular de cerca de 100 vehículos.





Pero en el tema ambiental estamos apostándole también a través de lo que era Tekchem con Gobierno Federal, hubo la solicitud de apoyo por parte de Semarnat, para el tema de excentarlos de algunos pagos de derechos para el permiso de construcción, se hizo, el Ayuntamiento lo autorizó y estamos participando, también en el cuidado del espacio para que las personas no se metan al predio mientras están ellos saneando y creo que está administración después de muchos años estamos viendo algunos temas, obviamente hay mucho rezago, faltan muchas cosas por hacer y sobre todo en el tema de las paraestatales”, indicó el edil.









Respecto al tema de la verificación vehicular, lamentó el cierre de cinco centros en Salamanca, situación que dejó en operaciones solo a tres para atender un padrón vehicular de alrededor de 100 mil unidades de motor entre vehículos particulares, oficiales, así como del servicio del transporte público y privado que a diario circulan por la ciudad y deben cumplir con la obligación de verificar sus unidades dos veces por año.

“Fue complicado que de repente subieron los estándares en temas de los permisos para los verificentros, muchos no han podido cumplir con los requerimientos y eso obviamente perjudica tanto al ciudadano que quiere hacer su proceso, porque solo pueden ir a uno o no sé cuántos están ahorita habilitados, pero pues la idea es que la ciudadanía también cumpla con esa parte de verificar sus vehículos, de hacerles el servicio para que no estén contaminado y eso también nos beneficia, yo sé que el Dióxido de Azufre, el principal es la quema de combustóleo, que si bien se daba de manera frecuente en Pemex y en Comisión, hoy ha bajado mucho pero hay por ahí unos procesos que siguen afectando al medio ambiente”, concluyó.