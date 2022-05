Busca César Prieto contar con inspectores de la ASEA en Salamanca

Luego de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), interpusieron cuatro denuncias a Pemex y CFE por rebasar la norma en más de 30 ocasiones respecto a emisiones de dióxido de azufre en el aire, el alcalde César Prieto externo que se gestionará que Salamanca vuelva a contar con una oficina de enlace de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para dar un mejor seguimiento a los procedimientos y recursos empleados en materia de la preservación del medio ambiente.

En este sentido, el mandatario salmantino, indicó que al igual que en la administración encabezada por el ex presidente municipal Justino Arriaga Rojas, se buscará que vengan agentes de la ASEA , para atender temas de afectación ambiental relacionados con hidrocarburos.

“El tema ambiental va por encima de cualquier tema, nosotros hemos tenido un acercamiento directamente con Pemex con Fidel Vizcaíno gerente, desafortunadamente como lo comentó son procesos donde no siempre no hay una buena disposición pero yo si la tengo, me llevo muy bien con la Secretaria de Medio Ambiente la cual me ha pedido que busquemos una solución al tema, y yo como lo dije, al final no tengo un color partidista, si hay un problema que lo esté ocasionado una instancia federal tendremos que buscar la solución ya que estamos del lado de los ciudadanos, y estaremos buscando como se puedan hacer estas inspecciones”, refirió el edil.

A pesar de ello, el presidente municipal de Salamanca descartó que en este contexto exista una desatención o pasividad de los tres niveles de Gobierno para atender y dar seguimiento a las denuncias ambientales que se han generado, ya sea por emisiones de contaminantes a la atmósfera, derrame de combustible a cuerpos de agua o la presencia de olores que afectan a la población; “debemos comprometernos a que se mejoren los procesos, yo se que tanto Pemex como CFE se están esforzando para mejorar sus procesos y ser mas amigables con el medio ambiente, pero al final es un tema a nivel nacional que se tiene que revisar para buscar soluciones, no han sido pasivos los tres niveles de Gobierno, ya que se han entablado acercamientos y mesas de trabajo para dar seguimiento puntual a cada uno de estos temas”, detalló.

Por su parte, Alberto de la Torre Gleason director general de Medio Ambiente, señaló que en lo que refiere a la competencia municipal se han interpuesto siete denuncias ante la ASEA, Profepa y Conagua, en lo que va de la presente administración.

“Al igual que la SMAOT, el municipio ha hecho lo propio en cuanto a su competencia municipal, en el caso de olores a hidrocarburo; en este caso la autoridad que nos compete a nosotros es hacer algo similar, no podemos hacerlo mismo porque de nosotros no depende la red de monitoreo, lo podemos hacer en cuestión de olores, que ya lo hicimos en hidrocarburos y lo hicimos a la ASEA en los últimos días, pero por salir fuera de norma solamente lo puede hacer la SMAOT porque ellos son los que tienen los datos, de la red de monitoreo”.