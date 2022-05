Suma municipio siete denuncias en contra de Pemex y a CFE olores a hidrocarburo

Tras darse a conocer las cuatro denuncias interpuestas a Pemex y CFE, de parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), debido a que se ha rebasado la norma en más de 30 ocasiones respecto a niveles de dióxido de azufre en el aire; Alberto de la Torre Gleason director de medio Ambiente, informó que por su parte el municipio ha interpuesto siete denuncias ante la ASEA, Profepa y Conagua, en lo que va de la presente administración.

En este contexto, el titular de Medio Ambiente, señaló que al igual que la SMAOT, el municipio ha hecho lo propio en cuanto a su competencia municipal, en el caso de olores a hidrocarburo ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). “En este caso la autoridad que nos compete a nosotros es hacer algo similar, no podemos hacerlo mismo porque de nosotros no depende la red de monitoreo, lo podemos hacer en cuestión de olores, que ya lo hicimos en hidrocarburos y lo hicimos a la ASEA en los últimos 10 días, pero por salir fuera de norma solamente lo puede hacer la SMAOT porque ellos son los que tienen los datos, yo no sé si los rebasó o no”.

El titular de Medio Ambiente, señaló que al igual que la SMAOT, el municipio ha hecho lo propio en cuanto a su competencia municipal

En cuanto a las acciones o seguimiento a los daños que causa la industria al medio ambiente de Salamanca, Alberto de la Torre mencionó que el municipio poco o nada puede hacer ya que generalmente este sector es regulado por entes federales, a los que la administración solo puede notificar o denunciar como cualquier ciudadano las afectaciones o emisiones., por lo que dijo que en lo que va de gestión se han realizado siete denuncias que se encuentran en proceso.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“En este caso es notificar o denunciar como si uno fuera un ciudadano a la autoridad correspondiente, a la ASEA si es una cuestión de energía, a la Profepa o la Conagua si es una cuestión de agua; en estos siete meses hemos interpuesto a la ASEA como tres, a la Profepa dos y a la Conagua otras dos (…) ellos tienen sus plazos desacuerdo a sus reglamentos y tiempos de respuesta y generalmente los cumplen, la mayoría están en proceso y tiempo”.

Alberto de la Torre

Participación ciudadana

En cuanto a la responsabilidad social y colectiva de los salmantinos en temas de cuidado y preservación del medio ambiente, el funcionario mencionó que principalmente se debe de evitar cualquier tipo de quema, tirara la basura a destiempo, la proliferación de maleza en predios baldíos, “eso habla de que nos falta conciencia como ciudadanos, que es una forma de contribuir a un ambiente sano”, concluyó.