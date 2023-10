Brigada de Búsqueda ve complicado las búsquedas ante falta de material

Sin el apoyo de las autoridades municipales y estatales, es complicado el realizar las búsquedas por parte de la Brigada de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, Alma Lilia Tapia, vocera de la brigada municipal dijo que ante esta situación ellas han tenido que comprar sus herramientas para dar con sus desaparecidos.

Te recomendamos: Carece de apoyo municipal Brigada de Búsqueda

"Si es complicado porque poco a poco nosotros vamos comprando nuestro equipo, nosotras somos personas que ya no trabajamos, solo nos dedicamos a buscar, podrán ver que hacemos una o dos búsquedas, pero para poder hacerlo tuvimos que hacer introspección, ir solas al lugar, porque no hay célula ni con quien contar; estaría bien que se unieran a nosotras y que no nos suelten así, porque no tenemos ayuda de ningún tipo, por parte del DIF. Nosotras queremos seguir trabajando de la mano con el municipio, si con el DIF ya no hubo entendimiento, aquí está metiendo mucha mano el DIF, nosotras reconocemos el trabajo de esta institución pero cuando iniciamos con ellos teníamos otro entendimiento y no podemos estar cambiando de ideas de un momento a otro", dijo la vocera de la Brigada, Alma Lilia Tapia.

Local Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos buscará convertirse en asociación civil

La vocera comentó que han hecho solicitudes al Gobierno Municipal para que se les pueda apoyar con material, sin tener respuesta alguna de la dependencia municipal. "Si hemos tenido acercamiento, pero ya casi más de un año que hice una petición no se me ha hecho nada; ya somos 30 personas en la brigada, ya aunque sea botas porque hay sufrido lesiones al momento de realizar las búsquedas".

Lilia Tapia dijo que, "nosotras no queremos comida y cuando nos vayan a apoyar queremos que lo hagan de corazón, porque eso de que lo hacen solo por cumplir porque lo pide el estado a pesar de que es su obligación lo hacen mal".

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La vocera del colectivo indicó que esperan poder tener un acercamiento con las autoridades municipales para poder trabajar de manera formal y en apoyo a más de las 30 familias que conforman la brigada de búsqueda de desaparecidos.