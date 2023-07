Carece de apoyo municipal Brigada de Búsqueda

El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, ha tenido buenos resultados en los barridos recientes, en los que se registraron dos hallazgos; ante ello su representante Alma Lilia Tapia reiteró la solicitud a la autoridad municipal en estas jornadas en la que la principal necesidad de las buscadoras es que se proporciones las garantías de seguridad para continuar con sus labores.

Lilia Tapia, vocera del colectivo, dio a conocer que en seguimiento a las jornadas desarrolladas en el municipio se logró dar con el paradero de osamentas, las cuales se cotejarán con los registros de ADN en la base de datos estatal.

Tienen acompañamiento de seguridad por parte de la Comisión estatal.

“Fuimos a realizar las búsquedas con la protección que nos otorgó la Comisión del Estado, es un equipo conformado por Sedena, FSPE y la célula de Salamanca, no participó, por lo cual esperamos que podamos tener un diálogo y puedan incorporarse para poder trabajar coordinadamente (...) tuvimos dos hallazgos, de los cuales de uno todavía no sabemos el sexo, encontramos las osamentas ya tenemos las respectivas carpetas para ver si no es alguno de nuestro colectivo, aunque estamos seguras que sí porque fuimos buscando a alguien y dimos con ellos dos; en esta búsqueda fuimos ocho personas de la brigada”, refirió.

Luego de la falta de participación de las autoridades locales, dijo será la propia instancia estatal que hará la solicitud de acompañamiento, luego de que en reiteradas ocasiones las integrantes del colectivo no han sido escuchadas para que sean acompañadas durante sus actividades.

Continúan realizando acciones de barridos en puntos rojos

“La comisión del estado le hará las peticiones para que envíen transporte el cual nos lo otorgaron; nosotras necesitamos gente que quiera unirse y tenga ganas de buscar a los desaparecidos; esperamos que continuemos con estos grandes logros que hemos tenido y esperamos que podamos limar asperezas y poder trabajar como se debe”, puntualizó.

El hallazgo

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), los restos óseos fueron localizados en zona cerril ubicada entre la comunidad Los Vázquez y la colonia Barlovento, en una área conocida como cerro Comaleros.

En este sentido, vecinos del lugar indicaron que el hallazgo inicial fue de una osamenta semienterrada, la cual se piensa que pudo haber sido descubierta por la fauna local, sin embargo la presencia de autoridades durante varias horas apuntaba a más posibles hallazgos en la zona.

Esperan encontrar con vida a buscadora

La desaparición de una madre buscadora de León, ha preocupado a las integrantes de los 17 colectivos del estado, a pesar de ello, la vocera del colectivo en Salamanca, comentó que, “no podemos decir muchas cosas, ya que se encuentran en una reunión con todas las representantes de los colectivos, pero esperamos que la puedan encontrar y regresar con vida”.