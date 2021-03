Bajan contagios y hospitalización

José Martín Cano Martínez, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guanajuato, dijo que las áreas médicas de Covid - 19 en la entidad tienen relativa calma con la baja de hospitalizaciones y pacientes graves, sin embargo, dijo que no se deben relajar las medidas sanitarias pues se podría regresar a elevar el número de ingresos por dificultades respiratorias en los hospitales.





Fotos: Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato.





Destacó que el cambio en el semáforo epidemiológico a naranja no representa que se esté superando la problemática sanitaria, por lo que la ciudadanía debe continuar con el uso del cubrebocas, desinfectarse las manos con gel antibacterial y mantener la sana distancia.





"La verdad es que tuvimos un relax, ya hay menos pacientes, hay muchos menos graves, hay un momento de calma ahorita en las áreas médicas y no cómo hace semanas donde ya no encontrábamos la salida, pero la gente debe mantener la sana distancia".

Agregó que la vacuna contra el coronavirus no lo es todo, ya que han detectado ciudadanos que por el hecho de creer que han recibido la vacuna, ya pueden salir a la calle y sin acatar las medidas sanitarias.

Reiteró que la ciudadanía no debe confundir el cambio en el semáforo con que la contingencia sanitaria está llegando a su fin, ya que sería un grave error que representaría un nuevo aumento de casos positivos, hospitalizaciones y decesos.

"Que entienda las gente y que no se confíen, la vacuna no lo es todo, el hecho de estar vacunado no quiere decir que puedan salir sin cubrebocas".